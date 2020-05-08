Центробанк: снижение цен в Эстонии может продолжиться и во втором полугодии

«Движение цен во многом зависит от того, как скоро восстановится экономическая активность и как быстро возрастет спрос на нефть на мировом рынке», - отметил Перт в переданном BNS пресс-релизе.

По данным Департамента статистики, индекс потребительских цен в апреле в Эстонии за месяц снизился на 0,4% и за год на 0,8%. По словам Перта, дефляция в последний раз в Эстонии наблюдалась в 2016 году.

Цены на энергию за год снизились на 9%, продукты подорожали на 1,2%, но уровень цен на промтовары и на услуги за год практически не изменился.

Больший спад цен в апреле был вызван стоимостью нефти, а также удешевлением электроэнергии. Стоимость сырой нефти в годовом сравнении на мировом рынке пережила большое снижение на 66% - с 73 до 25 долларов за баррель.

«Если стоимость нефти удержится на низких отметках еще долгое время, это приведет к снижению цен почти на два процентных пункта», - предположил Перт, добавив, что удешевление энергии с задержкой скажется на ценах на многие товары и услуги.

В Эстонии и в еврозоне в целом в апреле больше всего подорожали из продуктов фрукты и мясные изделия. Вместе с тем, снижение цен на масло и на молочные продукты, по оценке Перта, сбалансирует рост цен на фрукты и мясо.

Рост цен на промтовары и на услуги, по словам Перта, замедлился как в отсутствии высокого спроса, так и предложения. Низкий спрос ведет к снижению и цен на аренду, и на услуги в секторе туризма.

Перт напомнил, что в последние годы рост цен на услуги туризма в Эстонии был одним из самых высоких в еврозоне, но теперь сектор ждет снижение темпов роста, видно, что сектор туризма пострадал от коронакризиса.