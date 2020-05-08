Неслыханно? Правительство выделит 22 млн из средств налогоплательщиков госфирме на выплату дивидендов

Вчера новостной портал ERR написал на основании документов, что правительство планирует инвестировать почти 22 миллиона евро в государственную железнодорожную и логистическую компанию Operail. Цель состоит в том, чтобы профинансировать рост компании, оправдать дивидендные ожидания владельца и обеспечить сохранение устойчивой структуры капитала. В этом году владелец планирует изъять из компании 11,8 млн евро дивидендов.

На заданный Министерству экономики и коммуникаций, в сферу управления которого входит Operail, вопрос о планах Postimees получил короткие ответы. Аналитик бюджетного отдела Минэкономики Регина Раукас сказала, что 21,9 млн евро, которые приводит ERR, являются только запланированной суммой. «Пока ничего не решено», - подчеркнула она.

Зачем компании нужны деньги? «С помощью дополнительного вливания капитала планируется запустить в рыночных условиях новое бизнес-направление в Operail и получать доход от деятельности компании в интересах государства, что обеспечит разумную дивидендную доходность», - ответила Раукас.

Если основываться на вчерашней истории ERR и ответе Раукас, создается впечатление, что деньги налогоплательщиков вкладываются в Operail, помимо прочего, для того, чтобы впоследствии их можно было снимать в качестве дивидендов. Почему бы не вложить в Operail всего 10,1 млн евро для открытия новых бизнес-направлений? Зачем вкладывать деньги, чтобы, образно говоря, в скором времени снова снимать их?

Раукас не ответила на это. Она только сказала, что, поскольку инвестиционное решение касается коммерческой тайны, она не может раскрыть эту тему шире. «В целом, мы хотим принимать лучшие решения в рыночных условиях и, таким образом, обеспечить желаемую дивидендную доходность в ближайшие годы», - добавила она.

Рауль Тоомсалу, председатель правления Operail, заявил, что не хочет более подробно комментировать мотивы и соображения государства, поскольку его работа - развитие компании. «Нам нужны деньги, чтобы расти. Вложены ли деньги частным инвестором или нынешним владельцем, для нас не имеет большого значения», - сказал глава фирмы.

Как правило, если государство вкладывает деньги в частную компанию, можно предположить, что компания испытывает серьезные трудности, и поддержка государства является последней каплей. По словам Тоомсалу, ничего подобного нет. Он отметил, что в прошлом году они получили прибыль в размере 10 миллионов евро и что в этом году они также будут получать прибыль. «Наш бизнес не сильно изменился во время короновирусного кризиса, - подтвердил он. - Доходная база немного уменьшилась, цены на аренду вагонов упали, но серьезного обвала не было».

Вложение капитала требуется для выхода на финский рынок. Это то самое направление бизнеса, на которое ссылается Министерство экономики. Postimees уже писал в октябре прошлого года, что Operail возьмет заем в 50 миллионов долларов, приобретет новые локомотивы и все сопутствующее и нанет перевозить товары к железной дороге северных соседей. Цель состоит в том, чтобы разрушить там национальную железнодорожную монополию.

В то время не было разговоров о поддержке за счет налогоплательщиков. По словам Тоомсалу, сейчас же это все-таки необходимо в дополнение к банковским кредитам, чтобы у компании было достаточно денег, а владелец мог получать дивиденды. По сути, он признал, что, если бы государство не хотело дивидендов, дополнительное вложение капитала не было бы столь важным.

Здесь встает гораздо более широкий вопрос о том, должна ли и в какой степени Operail принадлежать государству. Желание приватизировать фирму вошло в несколько коалиционных соглашений, этот вопрос рассматривался тут и там, но окончательное решение еще никто не принял. Тоомсалу считает, что в принципе государство не обязано инвестировать деньги налогоплательщиков в финский бизнес Operail: это не является стратегически важным бизнес-направлением для эстонского государства или народа, таким как обеспечение энергетической безопасности, которым занимаются Eesti Energia и Elering.

«Так почему бы не привлечь иностранные деньги и частного инвестора в такие предприятия», - предложил Тоомсалу. Прежде всего, как глава государственной компании, он хочет от владельца большей решимости и определенного видения будущего.