Финские ученые разработали почти готовую вакцину от COVID-19

В Университете Восточной Финляндии уже разработана почти готовая к эксплуатации вакцина против коронавируса в виде спрея для носа. По мнению ученых, Финляндия могла бы запустить производство вакцины своими силами без помощи международных фармацевтических гигантов.

По мнению профессора вирусологии Университета Хельсинки Калле Саксела, при активном участии властей вакцинацию против коронавируса могли бы начать уже этой осенью. Саксела – один из трех финских профессоров, занимающихся разработкой вакцины.

"Если проблем с получением разрешений не возникнет, тестирование на небольшой группе людей начнется летом", - говорит Саксела.

Он считает, что с точки зрения стратегического снабжения Финляндия нуждается в собственном производстве вакцины. В противном случае поставок вакцины от иностранных производителей придется долго ждать и может возникнуть дефицит.