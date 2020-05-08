Пострадавшие из-за закрытия торговых центров магазины получат поддержку на оплату аренды

«Магазины в торговых центрах закрыты в течение полутора месяцев, их оборот упал, и c восстановлением работы могут возникнуть сложности. Для нас важно, что, когда ограничения будут сняты, компании смогут снова открыть свои двери и продолжить свой бизнес - для этого мы будем нести определенную часть их расходов по арендной плате», - заявил министр финансов Мартин Хельме в пресс-релизе.

«Важно, чтобы со своей стороны и торговый центр, то есть арендодатель, также предоставлял льготы, и продавец также оплачивал часть арендной платы. Это обеспечит продолжение работы жизнеспособных компаний», - добавил министр.

Предприятия торговли и сферы услуг, расположенные в торговых центрах, которые были закрыты 24 марта этого года из-за чрезвычайного положения, могут обратиться за дотацией.

Предприятия могут через Фонд развития предпринимательства подать заявку на единовременную невозмещаемую дотацию, которая частично компенсирует кризисные потери, вызванные вспышкой коронавируса.

Фонд предоставляет информацию о начале раунда подачи заявок на дотацию арендной платы на своем веб-сайте и в э-среде. Дотация будет выплачена в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения об удовлетворении ходатайства.

Принцип субсидии заключается в том, что государство компенсирует арендатору ту же часть арендной платы, что и скидка арендодателя, но не более 25 процентов. Минимальная сумма субсидии составляет 100 евро.

Если арендодатель выплачивает арендную плату в размере 25 процентов, штат возместит арендатору дополнительные 25 процентов арендной платы, а окончательная стоимость арендатора составит 50 процентов от первоначальной арендной платы. Важно, чтобы по крайней мере 25 процентов арендной платы выплачивалось арендатором.

Кроме того, заявитель не должен испытывать таких трудностей, чтобы не иметь права на государственную помощь или быть не в состоянии платить налоги.

Не имеют права на дотацию продуктовые магазины, аптеки, банковские конторы, телекоммуникационные точки, посылочные автоматы и почтовые отделения в торговых центрах .