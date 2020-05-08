В Эстонии подорожали продукты, но подешевела электроэнергия

Цены на энергию резко упали

Спад в транспорте и производстве по всему миру привел к падению нефтяных цен на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, привело к снижению цен на моторное топливо и тепловую энергию. Нефть и впредь будет оставаться дешёвой из-за избыточного предложения и больших запасов. В апреле цена на сырую нефть составляла 27 долларов за баррель, а фьючерсы на конец года показывают лишь 35 долларов за баррель. Снижение цен на электроэнергию было обусловлено главным образом снижением потребления электроэнергии в Северных странах.

Подешевели также многие другие товары и услуги. На цену алкоголя повлияло снижение акцизов. Tallinna Vesi снизила стоимость услуг водоснабжения и канализации. Услуги связи продолжали дешеветь. Несколько детских садов не взяли плату за место в марте-апреле.

Развлечения и еда стали дороже

В то же время рост цен на продукты питания ускорился. Фрукты и мясные продукты стали дороже. В апреле в Эстонии было куплено больше продуктов, чем раньше, так как многие кафе и рестораны закрыты. Однако в мире цены на продовольствие в апреле продолжали падать в связи со снижением спроса из-за коронавируса. Эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы по мере углубления глобального экономического кризиса. В связи с ограничениями спрос на услуги, связанные с развлечением и отдыхом снизился больше всего. Однако цены пока значительно не упали. Отчасти это связано с методологией индекса, поскольку, например, цена билета в кино или на поездку в отпуск на данный момент просто неизвестна, и Департамент статистики использовал для расчета индекса цены предыдущего периода. В ближайшие недели спрос на услуги досуга будет сокращаться, главным образом, из-за ограничений на передвижение, а в будущем – из-за ухудшения экономической ситуации: роста безработицы и замедления роста заработной платы.

Скромный рост цен облегчит положение домохозяйств

В целом за год рост цен может составить 0,4 процента. Падение цен на энергоносители и аренду, а также изменения в акцизах снижают цены. Рост цен на развлечения должен замедлиться. Из более крупных товарных групп только продукты питания становятся дороже такими же темпами, как и в прошлом году. На следующий год мы прогнозируем умеренный рост цен – на 1,3%.