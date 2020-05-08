В Эстонии подорожали продукты, но подешевела электроэнергия

В апреле потребительская корзина подешевела как по сравнению с прошлым месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года. За год цены упали на 0,8 процента. На индекс цен больше всего повлияло снижение цен на энергию, пишет старший экономист Swedbank Лийз Эльмик.
Цены на энергию резко упали
Спад в транспорте и производстве по всему миру привел к падению нефтяных цен на 60 процентов по сравнению с прошлым годом. Это, в свою очередь, привело к снижению цен на моторное топливо и тепловую энергию. Нефть и впредь будет оставаться дешёвой из-за избыточного предложения и больших запасов. В апреле цена на сырую нефть составляла 27 долларов за баррель, а фьючерсы на конец года показывают лишь 35 долларов за баррель. Снижение цен на электроэнергию было обусловлено главным образом снижением потребления электроэнергии в Северных странах.
Подешевели также многие другие товары и услуги. На цену алкоголя повлияло снижение акцизов. Tallinna Vesi снизила стоимость услуг водоснабжения и канализации. Услуги связи продолжали дешеветь. Несколько детских садов не взяли плату за место в марте-апреле.
Развлечения и еда стали дороже
В то же время рост цен на продукты питания ускорился. Фрукты и мясные продукты стали дороже. В апреле в Эстонии было куплено больше продуктов, чем раньше, так как многие кафе и рестораны закрыты. Однако в мире цены на продовольствие в апреле продолжали падать в связи со снижением спроса из-за коронавируса. Эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшие месяцы по мере углубления глобального экономического кризиса. В связи с ограничениями спрос на услуги, связанные с развлечением и отдыхом снизился больше всего. Однако цены пока значительно не упали. Отчасти это связано с методологией индекса, поскольку, например, цена билета в кино или на поездку в отпуск на данный момент просто неизвестна, и Департамент статистики использовал для расчета индекса цены предыдущего периода. В ближайшие недели спрос на услуги досуга будет сокращаться, главным образом, из-за ограничений на передвижение, а в будущем – из-за ухудшения экономической ситуации: роста безработицы и замедления роста заработной платы.
Скромный рост цен облегчит положение домохозяйств
В целом за год рост цен может составить 0,4 процента. Падение цен на энергоносители и аренду, а также изменения в акцизах снижают цены. Рост цен на развлечения должен замедлиться. Из более крупных товарных групп только продукты питания становятся дороже такими же темпами, как и в прошлом году. На следующий год мы прогнозируем умеренный рост цен – на 1,3%.
Замедление роста цен облегчит положение домохозяйств. Мы ожидаем, что в этом году рост заработной платы значительно замедлится, а безработица вырастет. По нашему мнению, рост заработной платы останется в том же диапазоне, что и рост цен в этом году. В то же время экономическое положение пожилых людей несколько улучшается.