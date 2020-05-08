Время работы бюро обслуживания Идаской префектуры снова меняется

Хотя время работы бюро вернулось к обычному режиму, при посещении бюро обслуживания и у входа, так в самом помещении клиентам следует соблюдать дистанцию в два метра по отношению к другим посетителям.

"Так как мы теперь снова работаем дольше, клиентов в бюро течение дня будет меньше и людям будет проще следовать правилу 2+2", - сказала руководитель Йыхвиского бюро обслуживания Эвели Кальюла.

Кальюла добавила, что в зале мебель расставлена так, чтобы между посетителями сохранялась достаточная дистанция, также имеются дезинфицирующие средства для клиентов, а поверхности и техника, которыми пользуются сотрудники и клиенты, постоянно протираются.

"Если в зале слишком много людей, мы просим ради безопасности самих клиентов и сотрудников подождать свою очередь на улице, соблюдая при этом правило 2+2", - добавила Кальюла.

По ее словам, первым выбором клиента при наличии возможности должно быть бюро самообслуживание, а в на место следует приходить, когда это неизбежно.

"Если посещение бюро неизбежно, просим заранее забронировать время, в таком случае вам не придется ждать в очереди и время нахождения в бюро будет незначительно", - сказала Эвели Кальюла.