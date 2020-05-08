Керсти Кальюлайд предложила ввести налог на автомобили

В качестве антикризисных мер президент Керсти Кальюлайд предложила идею о введении налога на автомобили и уменьшения соцналога для ИТ-компаний, передает Rus.ERR.
По словам Кальюлайд, снижение акцизного налога на топливо поможет эстонским компаниям оставаться конкурентоспособными в борьбе с Латвией и Литвой, но от этого должно выиграть предпринимательство, а не самый состоятельный потребитель. Об этом президент сказала в утренней передаче на радио Äripäev.
Помимо этого президент заявила, что с учетом развития сферы услуг в Эстонии потенциально можно было бы снизить социальных налог для ИТ-компаний.
Также она выразила беспокойство тем, что без иностранной рабочей силы в стране объем экономики сократится, поскольку в прошлом году половина экономического роста была обусловлена именно иностранной рабочей силой, а годом ранее это была только треть.