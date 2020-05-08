Керсти Кальюлайд предложила ввести налог на автомобили

По словам Кальюлайд, снижение акцизного налога на топливо поможет эстонским компаниям оставаться конкурентоспособными в борьбе с Латвией и Литвой, но от этого должно выиграть предпринимательство, а не самый состоятельный потребитель. Об этом президент сказала в утренней передаче на радио Äripäev.

Помимо этого президент заявила, что с учетом развития сферы услуг в Эстонии потенциально можно было бы снизить социальных налог для ИТ-компаний.