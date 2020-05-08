Стало известно, кто больше всех обеднел на фоне пандемии

Более 30 миллиардов долларов лишился во время кризиса глава французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index. Как сообщает агентство, это максимальная сумма, которую за время пандемии потерял один человек.
Из-за коронавируса закрылось большинство принадлежащих Арно бутиков по всему миру. Стоимость акций LVMH упала на 19 процентов. Как отметил финансовый директор компании, судьба бизнеса Арно в руках китайского рынка. Именно на него приходится более трети продаж предметов роскоши.
Также в середине марта из-за коронавируса 20 богатейших людей мира в общей сумме лишились 300 миллиардов долларов. Тогда больше всего обеднел именно Арно, он недосчитался 14 миллиардов долларов. Также существенные потери были у основателя и бенефициара холдинга Inditex (бренд Zara) Амансио Ортеги. Его карманы опустели на 12,8 миллиарда долларов.
А глава компании Tesla Илон Маск потерял из-за нестабильности на рынках 5,5 миллиарда долларов.