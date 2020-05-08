Стало известно, кто больше всех обеднел на фоне пандемии

Из-за коронавируса закрылось большинство принадлежащих Арно бутиков по всему миру. Стоимость акций LVMH упала на 19 процентов. Как отметил финансовый директор компании, судьба бизнеса Арно в руках китайского рынка. Именно на него приходится более трети продаж предметов роскоши.

Также в середине марта из-за коронавируса 20 богатейших людей мира в общей сумме лишились 300 миллиардов долларов. Тогда больше всего обеднел именно Арно, он недосчитался 14 миллиардов долларов. Также существенные потери были у основателя и бенефициара холдинга Inditex (бренд Zara) Амансио Ортеги. Его карманы опустели на 12,8 миллиарда долларов.