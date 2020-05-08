Пт, 8.05.2020
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  • У работника больницы нашли коронавирус: его коллеги отправлены на карантин

У работника больницы нашли коронавирус: его коллеги отправлены на карантин

Инфекционное отделение Пярнуской больницы.

ФОТО: Mailiis Ollino

Как сообщает Департамент здоровья, в Пярнумаа за сутки протестировали на коронавирус 116 человек, в трех случаях результат оказался положительным, пишет Pärnu Postimees.

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, два положительных результата теста у работников дома по уходу Таммисте, у которых результаты первых тестов были отрицательными, а повторные тесты оказались положительными.

«Они на домашнем лечении и после распространения случаев заражения в доме по уходу они не выходили на работу», - сказала Юхкам.

Третий зараженный — сотрудник COVID-отделения Пярнуской больницы.

Юхкам сказала, что вчера и сегодня были взяты пробы у 14 работников этого отделения и в ближайшее время планируется протестировать контактировавших с зараженным коллег, которые сейчас находятся на карантине.

В Пярнумаа всего было сделано 3977 тестов, обнаружено 121 зараженный, то есть три процента тестов показали положительный результат.

Из-за коронавируса умерли семь жителей Пярнумаа.

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