У работника больницы нашли коронавирус: его коллеги отправлены на карантин

По словам руководителя западного регионального отделения Департамента здоровья Кадри Юхкам, два положительных результата теста у работников дома по уходу Таммисте, у которых результаты первых тестов были отрицательными, а повторные тесты оказались положительными.

«Они на домашнем лечении и после распространения случаев заражения в доме по уходу они не выходили на работу», - сказала Юхкам.

Третий зараженный — сотрудник COVID-отделения Пярнуской больницы.

Юхкам сказала, что вчера и сегодня были взяты пробы у 14 работников этого отделения и в ближайшее время планируется протестировать контактировавших с зараженным коллег, которые сейчас находятся на карантине.

В Пярнумаа всего было сделано 3977 тестов, обнаружено 121 зараженный, то есть три процента тестов показали положительный результат.