Пт, 8.05.2020
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  • Эстония
  • Президент Кальюлайд возложила венки в память о павших во Второй мировой войне

Фото ⟩ Президент Кальюлайд возложила венки в память о павших во Второй мировой войне

Президент Керсти Кальюлайд в 75-ю годовщину прекращения сражений Второй мировой войны в Европе возложила на Маарьямяги венки в память о всех павших на войне.

По словам Кальюлайд, этот день еще не означал освобождение для Эстонии и многих других стран, передала канцелярия президента.

«Для Эстонии война прекратилась только с восстановлением свободы и прекращением оккупации. В мире не бывает и не будет легких времен, когда демократия сохраняется сама по себе. Чтобы избежать повторения ужасов войны, мы должны хранить воспоминания, свободы, демократические ценности и последовательно сотрудничать с мыслящими таким же образом демократическими странами», - сказала президент после возложения венков.

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