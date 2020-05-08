Фото ⟩ Президент Кальюлайд возложила венки в память о павших во Второй мировой войне

По словам Кальюлайд, этот день еще не означал освобождение для Эстонии и многих других стран, передала канцелярия президента.

«Для Эстонии война прекратилась только с восстановлением свободы и прекращением оккупации. В мире не бывает и не будет легких времен, когда демократия сохраняется сама по себе. Чтобы избежать повторения ужасов войны, мы должны хранить воспоминания, свободы, демократические ценности и последовательно сотрудничать с мыслящими таким же образом демократическими странами», - сказала президент после возложения венков.