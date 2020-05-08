Пт, 8.05.2020
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В Латвии с 12 мая могут открыть бассейны и спортклубы

Спортзал. Фото иллюстративное.

ФОТО: Shutterstock

Правительство Латвии продлило режим чрезвычайной ситуации до 9 июня, но с рядом послаблений существующих ограничений. С 12 мая в Латвии, возможно, смогут открыться бассейны, фитнес-центры и спортзалы, сообщил представитель Министерства образования Эдгар Северс. 

Правительство Латвии решило, что в бесконтактных спортивных тренировках в составе одной группы могут участвовать до 25 человек, считая руководителя. При условии, что участники будут соблюдать дистанцию два метра, пишет Rus.TVNET.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать три часа, а на открытом воздухе - лимит не установлен.

Северс пояснил, что решение латвийского правительства касается и закрытых площадок для спорта, т. е бассейнов. Однако желающие их посетить должны будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности.

Миобразования Латвии дополнило рекомендации о проведении спортивных тренировок в соответствии с принятыми в четверг послаблениями. На данный момент идет согласование с Минздравом, по результатам которого станет возможным восстановить работу бассейнов. Северс рассказал, что сейчас Минобразования работает над разработкой условий, например, сколько человек смогут плавать на одной дорожке, как соблюдать дистанцию в душевых и раздевалках.

Что касается спортзалов, то в четверг глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле пояснила, что в помещении тренировка не может превышать три часа и в ней могут участвовать не более 25 человек. По мнению министра, организовать такие тренировки не должно быть сложной задачей, возможно, спортклубам стоит ввести систему контроля числа посетителей.

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