Галерея ⟩ Война с городом продолжается: бизнесмен посеял ячмень посреди Старого города

Бизнесмен Хейно Вийк, который годами спорил с управой Таллинна из-за площадки перед церковью Нигулисте, решил эффективно использовать свою землю: если в прошлом году на краю улицы Харью-он сажал картошку, то в этом году участок бы засеян ячменем, пишет Postimees.
«Город не разрешал использовать недвижимость по назначению (коммерческая и жилая земля) в течение 15 лет, но зерно Божье растет, несмотря на приказы и запреты ратуши», - сказал Вийк.
Компании Вийка Uranos OÜ принадлежит участок перед церковью Нигулисте на улице Харью площадью 715 квадратных метров . В 2007 году город произвольно построил на участке Вийка два сооружения: железобетонную опорную стену на улице Трепи и один столб ворот Ныэласильма, с чего и начался долгий судебный процесс.
В 2012 году бизнесмен одержал над городом победу в окружном суде, представив множество доказательств того, что город вел строительство на его участке злонамеренно и незаконно и препятствовал использованию недвижимости. Суд согласился с предпринимателем и приказал снести стену и ворота, восстановив ситуацию, которая была до проведения земляных и строительных работ.
Однако до сих пор это не было сделано, и все, кто ходит по улице Харью, могут видеть, что стена и ворота Ныэласильма все еще стоят на своем прежнем месте. Чтобы оказать давление на город, Вийк обратился к судебному исполнителю, и 31 января управе Таллинна было отправлено уведомление об исполнении распоряжения.
По словам бизнесмена, самая большая проблема заключается в том, что, хотя по своему целевому назначению недвижимость является на 50 процентов жилой и на 50 процентов - коммерческой землей, а Uranos OÜ заплатил почти 60 000 евро в виде земельного налога за недвижимость за 14 лет, он не может использовать его, потому что на пути стоит город.