Галерея ⟩ Война с городом продолжается: бизнесмен посеял ячмень посреди Старого города

«Город не разрешал использовать недвижимость по назначению (коммерческая и жилая земля) в течение 15 лет, но зерно Божье растет, несмотря на приказы и запреты ратуши», - сказал Вийк.

Компании Вийка Uranos OÜ принадлежит участок перед церковью Нигулисте на улице Харью площадью 715 квадратных метров . В 2007 году город произвольно построил на участке Вийка два сооружения: железобетонную опорную стену на улице Трепи и один столб ворот Ныэласильма, с чего и начался долгий судебный процесс.

В 2012 году бизнесмен одержал над городом победу в окружном суде, представив множество доказательств того, что город вел строительство на его участке злонамеренно и незаконно и препятствовал использованию недвижимости. Суд согласился с предпринимателем и приказал снести стену и ворота, восстановив ситуацию, которая была до проведения земляных и строительных работ.

Однако до сих пор это не было сделано, и все, кто ходит по улице Харью, могут видеть, что стена и ворота Ныэласильма все еще стоят на своем прежнем месте. Чтобы оказать давление на город, Вийк обратился к судебному исполнителю, и 31 января управе Таллинна было отправлено уведомление об исполнении распоряжения.