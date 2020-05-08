Матрица риска ⟩ Департамент здоровья обнародовал оценку риска смягчения ограничений

По словам медицинского руководителя чрезвычайного положения Департмента здоровья доктора Аркадия Попова, рекомендуется уделять первоочередное внимание событиям и мероприятиям на открытом воздухе, поскольку группы риска подвергаются большему риску в замкнутом пространстве. «Сохранение дистанции очень важно для предотвращения заражения Covid-19, и ни дистанции ближе двух метров к незнакомому человеку нельзя находиться более 15 минут», - сказал Попов.

"Обращаем внимание на то, что все люди с симптомами инфекционного заболевания должны оставаться дома, а те, кто чувствует себя здоровыми, должны соблюдать все требования безопасности при передвижении. Хотя мы разработали руководство, которое помогает планировать групповые встречи, мы рекомендуем максимально сократить круг общения, поскольку риск заражения увеличивается при встрече с разными людьми», - подчеркнул Попов.

Руководство по оценке риска содержит отдельные уровни риска для людей разного возраста и людей, входящих в группы риска. Матрица также дает ответ на вопрос, когда целесообразно использовать маску.

Например, к низкому уровню риска относится мероприятие на открытом воздухе, предназначенное для группы из 10 не знакомых друг с другом человек в возрасте от 7 до 65 лет.

Экскурсия на открытом воздухе для пяти человек в возрасте 65 лет и старше, которые доверяют друг другу в плане здоровья, относится к группе среднего риска, что означает, что Департамент здоровья рекомендует использовать дополнительные профилактические меры.

Что не рекомендуется проводить, поскольку это очень высокий риск, так это посещение музея группой из десяти человек в возрасте от 65 лет, которые не знают друг друга.

Человек старше 65 лет находится в группе среднего риска, если он или она ухаживает за ребенком в возрасте до двух лет, который с виду здоров. В этой ситуации у ребенка низкий риск заражения.

Отправные точки матрицы

Covid-19 - это капельная инфекция.

SARS-CoV-2 передается от человека человеку при чихании и кашле, а также через загрязненные поверхности и немытые руки.

Заражение происходит в основном в замкнутых пространствах и / или при тесном контакте (более 15 минут ближе, чем 2 метра).

Вирус в основном поражает пожилых людей и группы риска.

В группы риска входят:

Люди в возрасте 65+

Люди с хроническими заболеваниями легких (включая астму), диабетом, заболеваниями печени, почек (включая почечную недостаточность), сердечно-сосудистыми заболеваниями и иммунодефицитом, независимо от возраста

Меры профилактики:

Если болен - оставайся дома

Держите дистанцию и, если возможно, разгоняйте группы

Не находитесь более 15 минут на расстоянии менее 2 метров от незнакомца! Если это невозможно, подумайте о ношении маски

Держите круг общения как можно более узким, риск заражения увеличивается при встрече с разными группами

Часто мойте руки, так как болезнь распространяется через немытые руки

Если мытье рук невозможно, используйте дезинфицирующее средство

При кашле и чихании прикрывайте рот одноразовым носовым платком, выбрасывайте его сразу после использования и немедленно мойте руки

Маска является дополнительной мерой профилактики:

рекомендуется в людных закрытых помещениях, общественном транспорте, торговых центрах и т.д .;

если вы встречаетесь с людьми из группы риска или старше 65 лет

не рекомендуется носить маску детям до десяти лет

следует носить в учреждениях здравоохранения и социального обеспечения в соответствии с внутренними правилами учреждений

Носите маску правильно, она должна закрывать нос и рот

Одноразовые маски следует заменять при намокании, выбрасывать в мусор и мыть или чистить

тканевую маску следует стирать после каждого использования

При планировании встреч:

отдавайте предпочтение мероприятиям и деятельности на свежем воздухе

принимайте во внимание, что группы риска подвергаются большему риску в закрытых помещениях