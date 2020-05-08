Раймонд Кальюлайд обвиняет Таллинн в тайном планировании магистрали через Мериметса

Кальюлайд пишет у себя в Facebook, что несколько недель назад ему на глаза попался документ, в котором утверждается, что Таллиннский департамент транспорта заказал исследование с заголовком «Оценка необходимости прокладки главной магистрали через Мериметса».

«Исследование должно дать четкий ответ на вопрос, «необходимо ли для обеспечения динамичного движения в районе Пыхья-Таллинна строительство указанного в общей планировке Пыхья-Таллинна дорожного коридора – главной магистрали, проходящей через Мериметса?», - объясняет социал-демократ, добавляя, что исследование должно быть готово к концу мая.

Как пишет в соцсети Кальюлайд, отвечающий в городе за сферу планирования вице-мэр Новиков в своем ответе на письменный вопрос Кальюлайда отметил, что «на данный момент Департаментом транспорта не заказано исследование касательно дорожного движения на магистрали в Мериметса». Позднее Новиков уточнил, что речь шла о недопонимании между ведомствами и произошедшей ошибке.

По оценке Кальюлайда, как минимум часть работников Департамента транспорта продолжает мечтать о прокладке магистрали через Мериметса несмотря на то, что этот район взят под охрану.

«По крайней мере в те годы, когда я был старейшиной Пыхья-Таллинна, позиция этой части города в отношении строительства магистрали была однозначно отрицательной. Знали ли политики о готовящемся исследовании или нет, мы выяснить не смогли. Но, учитывая, насколько централизованным является управление Таллинном, я бы очень удивился, если бы речь шла о самодеятельности одного из департаментов. Согласно документу, ответственным за исследование является Тальво Рюйтельмаа», – подчеркнул Кальюлайд.

Вице-мэр Новиков: строительство дороги в Мериметса было внесено в генеральный план Таллинна

На просьбу прокомментировать утверждения Раймонда Кальюлайда вице-мэр Новиков ответил Rus.Postimees следующее:

В 2001 году был составлен генеральный план Таллинна. Но затем появилась договоренность, что каждый район будет составлять собственный генеральный план развития. Тем самым, с каждым утверждением генплана в том или ином районе отменяется действующий в нем план развития Таллинна.

В данный момент ведется составление генерального плана Пыхья-Таллинна, но поскольку он еще не утвержден, в районе продолжает действовать генеральный план Таллинна, в котором как раз отражено строительство дороги Мериметса.

Но с течением времени ситуация меняется – за годы изменилось дорожное движение в Пыхья-Таллинне, появились новые центры притяжения и т.д.

Поэтому сейчас в рамках составления генерального плана Пыхья-Таллинна нужно оценить всю транспортную ситуацию в районе и сравнить ее с уже имеющимся общим генеральным планом Таллинна. На основании полученных данных станет ясно, как нужно организовать движение в дальнейшем.

Как уже говорилось, строительство дороги в Мериметса было внесено в генеральный план Таллинна – этот проект есть на всех картах. Но на промежуточном этапе перед составлением нового генплана город решил, что проект дороги в том виде, в каком она отражена в действующем генплане, неактуален. И, соответственно, нужно получить полную картину дорожного движения в Пыхья-Таллинне - с учетом появившихся новых центров притяжения, новых схем дорожного движения и прочих факторов.