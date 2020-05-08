Жилье неприкосновенно, даже если из него вытекают нечистоты?

Опасное соседство

Андрей, чья квартира уже несколько раз пострадала от потопов, рассказал, что это длится около пяти лет.

“Она пьет каждый день, - объясняет Андрей. - Особенно, как получит пенсию - так пошло дело. Мы купили здесь квартиру пять лет назад. И все это время периодически дышим этими запахами. Дело в том, что унитаз у нее не закреплен и из соединения течет, другая сантехника - никакая. Нет противопожарных датчиков. При этом на полу разбросаны вещи, и она там курит”.

В квартире действительно царит настоящий хаос. Один из соседей сумел попасть в злополучную квартиру и снять ее обстановку на видео. Эти кадры есть в репортаже на YouTube-канале Sillamäe ESN TV.

Руководитель коммуникаций Восточного спасательного центра Евгения Парв сообщила, что и у спасателей нет полномочий вмешиваться.

“В данном случае у нас нет правовых основ как-то воздействовать на человека, тут можно решать только на уровне КТ и при необходимости вызывать полицию”, - сказала она.

Готовы были сами сделать ремонт

Товарищество готово было оплатить ремонт сантехники, планируя затем выставить счет хозяйке. Мерике, по словам Андрея, заверяет соседей, что у нее всё исправно. Но все-таки вызванные на место сантехники отказались работать в залитой нечистотами ванной комнате и потребовали сначала прибраться. Интересно, что КТ ранее делало уборку в квартире Мерике, но уборки хватило ненадолго.

Андрею уже несколько раз приходилось делать ремонт в своей ванной и в других комнатах. Пришлось удалить одну из ламп, когда она начала искрить от попавшей воды. Ремонтные работы оплачивала страховая компания. Сейчас квартира Андрея выглядит очень аккуратно, но надолго ли?

“Ладно бы это была вода, - говорит супруга Андрея. - А у нас ребенок - астматик. В первый раз когда это было - всю ночь стояла такая вонь! В коридоре, с детской просто лилось с потолка и по стенам. Нам пришлось все менять в этих комнатах”.

Полицейские, которых вызвали на место во время очередного потопа, сказали Андрею, что это - не в компетенции полиции. Они не могут просто сломать дверь и навести порядок в частной собственности.

Нельзя оказать социальную помощь насильно

Сама Мерике дверь никому открывать не хочет. Корреспондента Rus.Postimees, который пытался с ней пообщаться, женщина через закрытую дверь послала “на три буквы”.

Руководитель социального отдела управы Силламяэ Татьяна Большакова сообщила, что соцработники пытаются решить проблему - в рамках своей компетенции.

“Проблемы с лицами употребляющими алкоголь есть по всей Эстонии. В дома призрения зависимые идти не хотят, поскольку там нельзя употреблять алкоголь и необходимо соблюдать определенные правила. По законам, социальные услуги оказываются тогда, когда человек этого хочет, а не в принудительном порядке, - объяснила Татьяна Большакова. - Если владелец квартиры ведет асоциальный образ жизни, не содержит квартиру в надлежащем состоянии, то по закону, квартирное товарищество может потребовать от владельца, чтобы он продал свою недвижимость.

Если владелец не продаст свою квартиру за отведенное для этого время, то товарищество имеет право обратиться в суд, который примет решение, о принудительной продаже квартиры”.

Надеются на принудительное выселение

Елена Шехирева, которая с марта является председателем КТ, рассказала, что именно такой путь жильцы выбрали на общем собрании - других возможностей уже не осталось:

“Больше никак товарищество не может повлиять. В марте было принято решение общего собрания об отчуждении. Сейчас - добровольный срок отчуждения, но мы уже готовим документы в суд”.

По закону, в течение трех месяцев Мерике может сама продать свою квартиру и уехать. По словам председателя КТ, делать это она отказалась, поэтому решение будет принимать суд. Если суд встанет на сторону товарищества, судебный исполнитель продаст квартиру и выселит проблемную соседку.