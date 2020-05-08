Всех приезжающих в Латвию иностранцев могут обязать прикрывать рот и нос

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс предложит правительству обязать всех приезжающих в Латвию иностранцев прикрывать рот и нос при посещении общественных мест, сообщила агентству BNS советник министра Беата Йоните.
Предложение министра затрагивает всех посещающих Латвию иностранцев, включая жителей Литвы и Эстонии, а также водителей грузовых авто, пересекающих Латвию транзитом.
Предложение министра предусматривает, что иностранцы должны будут прикрывать лицо в течение 14 дней или до момента, когда они покинут территорию Латвии.
Министр не планирует обязывать иностранцев носить исключительно медицинские маски заводского производства. Рот и нос можно будет прикрыть также шарфом, платком или сшитой в домашних условиях маской.
Об этом предложении министр проинформирует также коллег из стран Балтии во время сегодняшней видеоконференции.