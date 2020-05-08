Пт, 8.05.2020
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Всех приезжающих в Латвию иностранцев могут обязать прикрывать рот и нос

Läti100 pidustused Riias.

ФОТО: Joakim Klementi

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс предложит правительству обязать всех приезжающих в Латвию иностранцев прикрывать рот и нос при посещении общественных мест, сообщила агентству BNS советник министра Беата Йоните.

Предложение министра затрагивает всех посещающих Латвию иностранцев, включая жителей Литвы и Эстонии, а также водителей грузовых авто, пересекающих Латвию транзитом.

Предложение министра предусматривает, что иностранцы должны будут прикрывать лицо в течение 14 дней или до момента, когда они покинут территорию Латвии.

Министр не планирует обязывать иностранцев носить исключительно медицинские маски заводского производства. Рот и нос можно будет прикрыть также шарфом, платком или сшитой в домашних условиях маской.

Об этом предложении министр проинформирует также коллег из стран Балтии во время сегодняшней видеоконференции.

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