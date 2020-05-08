Врач назвал ранний симптом коронавируса, предсказывающий тяжесть заболевания

Профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат выяснил, что наиболее ранним симптомом коронавируса является потеря обоняния. Релиз его исследования опубликован на портале EurekAlert.

Медик провел опрос среди зараженных жителей швейцарского кантона Аргау, у 61 из них была аносмия. Утрата чувствительности к запахам проявлялась примерно на 3 день заболевания.

Кроме того, профессор пришел к выводу, что степень потери обоняния коррелирует с тяжестью протекания иных симптомов COVID-19. Если аносмия была значительной, то и кашель, одышка и лихорадка были сильнее.