В Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ накануне 9 мая несут цветы к памятникам

Традиционная поездка по местам боев вокруг Нарвы в этом году прошла не 9 мая, а 5-го, цветы к памятникам возложили представители общественных организаций. Праздничного шествия и концерта в городе также не будет из-за органичительных мер в связи с распространением коронавируса. Праздник переместится в интернет. Но жители Ида-Вирумаа начали нести цветы к памятникам еще до Дня Победы.
Член оргкомитета празднования 75-летия Победы Лариса Оленина сообщила на своей странице в Facebook, что в 12:00 9 мая состоится флешмоб. Всем желающим, где бы они не находились, предлагается спеть песню "День победы" и прокричать троекратное "Ура!"
В 12:10 на нарвских информационных сайтах ( stena, seti, tema, slavia) и на странице "Мир навсегда" в социальной сети Facebook начнется трансляция концерта, специально подготовленного известные нарвскими певцами.
В 14:00 там же покажут фильм "В бой идут одни старики". После фильма будет проведена викторина.
У памятников будут дежурить волонтеры, которые помогут празднующим соблюдать дистанцию и не нарушать требования чрезвычайного положения.