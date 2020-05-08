В Нарве, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ накануне 9 мая несут цветы к памятникам

Традиционная поездка по местам боев вокруг Нарвы в этом году прошла не 9 мая, а 5-го, цветы к памятникам возложили представители общественных организаций. Праздничного шествия и концерта в городе также не будет из-за органичительных мер в связи с распространением коронавируса. Праздник переместится в интернет. Но жители Ида-Вирумаа начали нести цветы к памятникам еще до Дня Победы.