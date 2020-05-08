Инспекция по защите данных расследует жалобы врачей больницей Курессааре

Cоветник по связям с общественностью Инспекции по защите данных Сигне Хейберг подтвердила Postimees, что инспекция выясняет, действительно ли доктор Эдвард Лаане ознакомился с деликатными личными данными врачей Курессаареской больницы, не спросив разрешения и не являясь их лечащим врачом.

«4 апреля надзорный орган начал надзорное производство в отношении деятельности Фонда больницы в Курессааре. Производство было начато после того, как два сотрудника больницы направили официальное уведомление, чтобы выяснить, имело ли место нарушение правил защиты данных», - сказала она.