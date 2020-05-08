В США убит китайский ученый, принимавший участие в создании вакцины от COVID-19

По версии следствия, его убил 46-летний коллега, который впоследствии покончил с собой. Пользователи соцсетей связали смерть исследователя с его деятельностью — в полиции эту версию опровергают.

По данным журнала People, полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями в субботу, 2 мая 2020 года. Предполагаемый убийца, 46-летний Хао Гу, также был найден мертвым в машине, которая была припаркована неподалеку от дома жертвы — полицейские считают, что он покончил с собой.

Гу убил Лю в своем доме, прежде чем вернуться в свою машину и покончить с собой, заявил детектив сержант Брайан Кохлхепп из Департамента полиции Росса.

«Мы не нашли никаких доказательств того, что это трагическое событие имеет какое-либо отношение к работе в Университете Питтсбурга и нынешнему кризису в области здравоохранения в Соединенных Штатах и во всем мире», — цитирует Кохлхеппа издание USA Today.

Поскольку причастные к происшествию лица не являются гражданами Соединенных Штатов, дело будет расследоваться федеральными властями. «Полиция считает, что мужчины знали друг друга и убийство совершено на почве ревности», — заключил Кохлхепп.

Лю получил степень доктора философии в области вычислительных наук в Национальном университете Сингапура, был аспирантом в Университете Карнеги-Меллона, а затем стал научным сотрудником Питтсбургской школы медицины. Кроме того, он получил степень доктора философии, передает CNN.

В своем заявлении коллеги охарактеризовали его как «плодотворного исследователя», который опубликовал более 30 работ и был «отличным наставником».

«Бинг был на грани того, чтобы сделать очень важные выводы для понимания клеточных механизмов, которые лежат в основе инфекции SARS-Cov-2, и клеточной основы последующих осложнений. Мы приложим усилия, чтобы завершить то, что он начал, чтобы воздать должное его научному мастерству», — говорится в сообщении.

Происшествие породило огромное количество «теорий заговора». «О боже мой, это похоже на фильм «Миссия невыполнима». Возможно, он узнал, что вирус был создан в американской лаборатории», — написал один из пользователей китайской соцсети Weibo.

Тем временем некоторые сторонники «теории заговора» предположили в Twitter, что китайское правительство может быть ответственным за смерть ученого.

В апреле ученые из медицинской школы Университета Питтсбурга, в которой работал и Бинг Лю, создали первый прототип вакцины против коронавируса в виде микроигольного пластыря, который помещается на кончике пальца.