airBaltic все еще никуда не летит и не продает билеты

В соответствии со решением правительства Латвии, принятым в четверг, airBaltic прекратила продажу билетов на рейсы из Риги до 9 июня, но готова начать полеты, как только международные рейсы будут разрешены.

airBaltic решила отменять рейсы постепенно - пока что отменены все рейсы из Риги с 13 по 17 мая. Дальнейшее зависит от распоряжений правительства.

В среду министр сообщения Талис Линкайтс сообщил о том, что Минсообщения работает над возобновлением международных морских и воздушных пассажирских перевозок с 13 мая, однако в четверг правительство такого решения не приняло.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш пояснил, что в этом вопросе страны Балтии разрабатывают единый регламент, предусматривающий выход и вход из воздушного пространства стран Балтии.

"Сейчас министерства стран Балтии работают над тем, чтобы добиться единого подхода. Мы ищем возможностей возобновить авиасообщение координированно, его возобновление будет зависеть от переговоров с Литвой и Эстонией", - пояснил Кариньш.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле добавила, что правительство сохранило в распоряжении о чрезвычайной ситуации пункт о том, что Латвия имеет право установить страны, куда не рекомендуется ехать. Таких стран в Европе много.