Правительство даст компании Tallink кредит на девятизначную сумму

Размер кредита составляет 100 миллионов евро на срок в три года, кредит необходимо будет вернуть целиком в конце этого периода. Кредит будет выдан под два процента в год, плюс EURIBOR за 12 месяцев. Плата за договор составляет 0,1 процента от суммы кредитного лимита.