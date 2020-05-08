Министр Луйк: Эстония извлекла из Второй мировой войны два четких урока

«Мы чтим память десятков миллионов жертв войны, большая часть которых была защитниками своей родины, исполнявшими приказы агрессоров и оккупантов простыми солдатами и мирным гражданским населением воюющих друг с другом сторон», - сказал Луйк в обращении, посвященном годовщине окончания Второй мировой войны.

Он отметил, что тоталитарные державы не уважают международное право, а также миролюбие малых государств и их право на независимость.

«Вторая мировая война, но прежде всего предшествовавшие ей и следовавшие за ней периоды подарили Эстонии крайне четкие уроки. Прежде всего, геополитическое расположение делает независимость Эстонии немыслимым без демократических союзников, обладающих экономической и военной силой. Членство в ЕС и НАТО для нас не просто неизбежный выбор в сфере политики безопасности. Мы европейцы — это наша историческая и культурная идентичность — поэтому наше место естественным образом в Европе», - сказал Луйк.

Во-вторых, по словам Луйка, следует всесторонне и постоянно следить за событиями в России и стремиться их понять. «Военные и так называемые гибридные риски не исчезли и в условиях пандемии и не исчезнут и после нее, на неопределенное время», - сказал Луйк.

«Независимость Эстонии крайне дорого стоит и тысячи эстоноземельцев отдали за нее свою жизнь или здоровье. Я благодарю ветеранов, которые сражались за независимость Эстонии на территории Эстонии. Я благодарю и тех, кто сражался и сражается за безопасность Эстонии в текущих международных военных операциях. Я склоняю голову в память о павших. Мы защитим Эстонию в любой ситуации», - сказал Луйк.

Министр заверил, что Эстония и другие союзники НАТО сделают все от них зависящее, чтобы сдерживать Россию и избежать новой войны. «Но конфликт может разразиться и не в регионе Балтийского моря, а в тысячах километров от него, поэтому Эстония сотрудничает со своими союзниками на Ближнем Востоке и в Африке», - сказал Луйк.

«Отмечать окончание Второй мировой войны демонстрацией грубой военной силы немыслимо в западном пространстве ценностей. Для нас также неприемлемы замалчивание, искажение или даже перелицовка связанных с войной исторических фактов», - сказал Луйк. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство и Франция не замышляли Вторую мировую войну, а Польша не была ее инициатором.