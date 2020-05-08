Пт, 8.05.2020
Я стал клапаном спуска пара, который уже накопился под крышкой нашей политики. Имею в виду недостаток лидеров, отсутствие харизмы, мелкотравчатость. Владимир Вельман

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ⟩ О признании недействительным распоряжения премьер-министра № 30 от 14 марта 2020 года

Peaminister Jüri Ratas tänasel pressikonverentsil.

ФОТО: Eero Vabamägi

Принято 07.05.2020 № 80

На основании ч. 3 ст. 31 Закона о чрезвычайных ситуациях:

1. Признать недействительным распоряжение премьер-министра № 30 от 14 марта 2020 года «Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания».

2. Владельцам средств массовой информации опубликовать распоряжение незамедлительно, без изменений и бесплатно.

3. Распоряжение вступает в силу 8 мая 2020 года.

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.

Юри Ратас

Руководитель особого положения

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