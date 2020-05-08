ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ СООБЩЕНИЕ ⟩ О признании недействительным распоряжения премьер-министра № 30 от 14 марта 2020 года

1. Признать недействительным распоряжение премьер-министра № 30 от 14 марта 2020 года «Распоряжение руководителя особого положения в связи с введением ограничений на свободное передвижение на территории волостей Сааремаа, Хийумаа, Вормси, Рухну, Кихну, Муху и острова Мания».

Распоряжение может быть оспорено путем подачи возражения в порядке, предусмотренном в Законе об административном производстве, в течение 30 дней со дня, когда о распоряжении стало или должно было стать известно. Также распоряжение может быть оспорено путем подачи в административный суд жалобы в порядке, предусмотренном в Кодексе об административном судопроизводстве в течение 30 дней с момента оглашения распоряжения.