Пт, 8.05.2020
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  • Министр экономики отзывает совет Eesti Raudtee из-за выплаты премий в кризис

Министр экономики отзывает совет Eesti Raudtee из-за выплаты премий в кризис

majandus- ja taristuminister Taavi Aas

ФОТО: Tairo Lutter

Министр экономики Таави Аас отзывает совет предприятия Eesti Raudtee из-за больших премий, выплаченных в начале кризиса руководству предприятия, передает портал новостей ERR.

Таави Аас подтвердил, что отзывает совет Eesti Raudtee в полном составе и попросит в ближайшее время внести предложения по новому составу совета.

Обосновывая отзыв членов совета, Таави Аас отметил, что объемы перевозок Eesti Raudtee постоянно снижаются, при этом правительство решило поддержать Eesti Raudtee в рамках пакета мер по преодолению кризиса, увеличив его акционерный капитал.

Как сообщает издание Äripäev, 25 марта предприятие Eesti Raudtee решило, что руководители государственной компании заслуживают по итогам прошлого года премию в размере 2,5 зарплаты, то есть, от 20 000 до 25 000 евро.

Членами совета Eesti Raudtee являются Прийт Рохумаа (председатель), Сийри Лахе, Айн Таттер, Райго Ууккиви, Энн Вескимяги.

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