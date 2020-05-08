Министр экономики отзывает совет Eesti Raudtee из-за выплаты премий в кризис

Таави Аас подтвердил, что отзывает совет Eesti Raudtee в полном составе и попросит в ближайшее время внести предложения по новому составу совета.

Обосновывая отзыв членов совета, Таави Аас отметил, что объемы перевозок Eesti Raudtee постоянно снижаются, при этом правительство решило поддержать Eesti Raudtee в рамках пакета мер по преодолению кризиса, увеличив его акционерный капитал.

Как сообщает издание Äripäev, 25 марта предприятие Eesti Raudtee решило, что руководители государственной компании заслуживают по итогам прошлого года премию в размере 2,5 зарплаты, то есть, от 20 000 до 25 000 евро.