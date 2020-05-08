Рейнсалу: мы осуждаем попытки манипулировать историей

По словам Рейнсалу, это противоречит трем главным урокам Второй мировой войны: защищать свою свободу, осуждать незаконное применение силы и сотрудничать ради достижения и поддержания мира.

«Вторая мировая война — это трагедия, которая принесла человечеству неописуемые страдания — особенно в Европе, но также в Азии, Африке, регионе Тихого океана и других регионах мира, и в результате которой погибло более 40 млн гражданского населения и 20 млн военных. Мы чтим память всех погибших», - сказал Рейнсалу.

«Мы ценим историческую роль войск союзников и их жертвы для того, чтобы разбить нацизм и прекратить Холокост. В то же время, мы осуждаем попытки манипулировать историей и оправдать пакт Молотова-Риббентропа, которые мы наблюдаем со стороны Российской Федерации», - сказал Рейнсалу.

Он указал на то обстоятельство, что окончание Второй мировой войны не привело для восточноевропейских стран к окончанию диктатуры и что необходимы однозначное моральное осуждение и правовая оценка советского режима и других европейских диктатур.

По словам министра, к сожалению, не все в Европе извлекли урок из опыта Второй мировой войны и отказались от применения грубой военной силы в отношениях между странами. «Мы осуждаем продолжающееся нарушение принципа суверенитета и территориальной целостности в Европе — российскую агрессию против Украины на Донбассе, незаконную аннексию Крыма и оккупацию территории Грузии», - сказал Рейнсалу. Он добавил, что европейские страны обязаны соблюдать политику непризнания.