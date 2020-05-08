Пт, 8.05.2020
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Go Bus восстанавливает междугородние автобусные маршруты

Märja bussipeatus, Go Bus taastab järk-järgult bussiliikluse kaugliinidel.

ФОТО: Margus Ansu

Компания Go Bus начинает постепенно восстанавливать междугородние автобусные перевозки. С 8 мая в течение двух недель планируется открыть заново не менее 20  маршрутов и начать автобусное сообщение с Сааремаа и Хийумаа, пишет Tartu Postimees.

«Ослабление ограничений чрезвычайной ситуации и более активное передвижение людей увеличили спрос на восстановление автобусного движения. Поэтому мы планируем вновь открыть отправления в ближайшие недели, соответственно с ростом спроса пассажиров и уменьшением ограничений на передвижение на островах», - прокомментировал Андрей Мяндла, директор Go Bus.

Начиная с сегодняшнего дня, Go Bus восстановит автобусное сообщение между Таллинном и островами. В ближайшее время также планируется открытие автобусного сообщения между Тарту - Вильянди, Тарту - Валга и Тарту - Пылва.

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