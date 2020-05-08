Go Bus восстанавливает междугородние автобусные маршруты

«Ослабление ограничений чрезвычайной ситуации и более активное передвижение людей увеличили спрос на восстановление автобусного движения. Поэтому мы планируем вновь открыть отправления в ближайшие недели, соответственно с ростом спроса пассажиров и уменьшением ограничений на передвижение на островах», - прокомментировал Андрей Мяндла, директор Go Bus.