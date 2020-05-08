Go Bus восстанавливает междугородние автобусные маршруты

Компания Go Bus начинает постепенно восстанавливать междугородние автобусные перевозки. С 8 мая в течение двух недель планируется открыть заново не менее 20 маршрутов и начать автобусное сообщение с Сааремаа и Хийумаа, пишет Tartu Postimees.
«Ослабление ограничений чрезвычайной ситуации и более активное передвижение людей увеличили спрос на восстановление автобусного движения. Поэтому мы планируем вновь открыть отправления в ближайшие недели, соответственно с ростом спроса пассажиров и уменьшением ограничений на передвижение на островах», - прокомментировал Андрей Мяндла, директор Go Bus.
Начиная с сегодняшнего дня, Go Bus восстановит автобусное сообщение между Таллинном и островами. В ближайшее время также планируется открытие автобусного сообщения между Тарту - Вильянди, Тарту - Валга и Тарту - Пылва.