Видео ⟩ Юри Ратас обратился к жителям Эстонии: настало время сосредоточиться на будущем

С каждым днем мы все больше и больше видим, что преодолеваем кризис здравоохранения всеми нашими совместными усилиями. Теперь перед нами стоят социальные и экономические вызовы. Настало время сосредоточиться на будущем. Думать и действовать во имя того, чтобы восстановить нашу повседневную жизнь без беспокойства из-за коронавируса.

Для этого нам нужно предпринять некоторые четкие шаги. Во-первых, нам нужно держать вирус под контролем. Риск заражения болезнью, против которой лекарство или вакцину все еще ищут, низок, но все еще существует. Поэтому мы по-прежнему должны быть внимательными и осторожными.

Во-вторых, нам следует извлечь из этого кризиса позитив. В дополнение к заботам кризис здравоохранения принес нам и хорошее. Например, заботу, с которой мы поддержали близких и других людей. Звучавшие чаще «Спасибо!» и «Как я могу помочь?» подтвердили сплоченность нашего общества. Это чувство стоит сохранить. К этому добавлю смекалку. Удаленное обучение, мобильное тестирование, быстрое реагирование, разумные изменения в бизнесе и так далее — все это поможет нам быть более сильным и здоровым обществом.

Я искренне надеюсь, что предстоящие выходные принесут всем нам хорошие идеи, которые стоит извлечь из кризиса.

Ратас на Сааремаа: кризис преодолен

Вчера Ратас во время посещения островов Сааремаа и Муху сказал, что теперь, когда Эстония совместными усилиями всего общества преодолела кризис здравоохранения, мы можем осторожно сосредоточиться на строительстве нормальной жизни.

«Коронавирус так или иначе повлиял на всех жителей Эстонии. Особенно болезненно он сказался на островитянах, 26 из которых проиграли болезни в битве за жизнь. Хотя трудности еще не позади, настало время сосредоточиться на будущем и начать заниматься социальными и экономическими проблемами», - сказал Ратас.

Кризис сильно сказался на островном предпринимательстве, поэтому государственная поддержка для нормализации ситуации крайне важна. Пакет экономической помощи предусматривает миллион евро на поддержку туристического сектора островов, микро и малые предприятия поддержат 500 тысячами евро, для поддержки доходной базы местных самоуправлений предусмотрен миллион евро и еще три миллиона – на инвестиции.

«Каждый человек может помощь перезапуску экономики. Хороший и простой способ – отдыхать этим летом на родине и потреблять эстонскую продукцию», - привел пример премьер-министр.

По словам Ратаса, островитяне на протяжении всего кризиса продемонстрировали себя единой общиной. «Выражаю признательность всем сторонам за приложенные усилия и за часто самоотверженную работу. Сотрудничество государства, местных самоуправлений, людей и предприятий было широким, это подтвердили мне на всех сегодняшних встречах. Конечно, мы получили ряд уроков, которые помогут нам быть более подготовленными к новым неожиданностям и лучше защищать жизнь и здоровье наших людей», - сказал премьер-министр.

Он привел в пример Мухуское самоуправление, где система э-обучения во время кризиса заработала так хорошо, что ее можно будет и в дальнейшем использовать для защиты школьного коллектива в сезон вирусов. Развития требует система сбора данных, поскольку постоянные запросы одной и то же информации разными государственным учреждениям создали местным самоуправлениям бессмысленную административную нагрузку. Пересмотреть требуется также многие кризисные платы, которые связаны с запасами средств индивидуальной защиты и обучением их использованию.