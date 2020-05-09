Фото: на Бранденбургских воротах появилось слово «спасибо»

На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "спасибо" на русском, английском, французском и немецком языках. Акция состоялась вечером в пятницу, 8 мая, сообщает DW.

ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

"Поздним вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма", - сказано в заявлении организации Kulturprojekte Berlin, которая провела эту акцию.

Меркель и Штайнмайер почтили память жертв нацизма

8 мая канцлер Германии Ангела Меркель и Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер возложили венки в главном мемориале жертвам войны и тирании в Германии Нойе Вахе, чтобы почтить память жертв нацизма.