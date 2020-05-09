У второго сотрудника вице-президента США Майка Пенса подтвержден коронавирус

На брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что предприняты особые меры и распоряжения, чтобы не допустить распространения коронавируса среди сотрудников администрации.

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс в последнее время не контактировали с сотрудником Белого дома, у которого выявили заражение новым коронавирусом, заявил в пятницу представитель администрации США.

Заразившийся сотрудник аппарата Пенса предположительно контактировал с шестью лицами. Все они должны были вместе с Пенсом полететь в штат Айова. Теперь решено, что эти шесть человек не будут принимать участия в этой поездке. В их числе, как предполагается, двое журналистов.

Ни у кого из сотрудников аппарата вице-президента США, помимо указанного лица, не выявили симптомов заболевания, отметил чиновник. По его словам, Пенса в пятницу утром проверили на заражение, он здоров.

Накануне сообщалось, что у военного из подразделения ВМС США, члены которого несут службу в Белом доме, был обнаружен коронавирус. После этого Белый дом сообщил, что Трампа и Пенса проверили на заражение. Тогда также отмечалось, что они оба здоровы.

Президент США Дональд Трамп, комментируя этот случай, отметил, что активное тестирование людей на коронавирус - "это не панацея". "Дело в том, что между двумя тестами могут происходить разные вещи", - сказал он журналистам.