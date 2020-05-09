В Эстонии умерли еще четыре человека с коронавирусом, добавилось восемь зараженных

По данным Регистра народонаселения три положительных результата теста добавились в Харьюмаа (Таллинн), три в Пярнумаа (Пярну), один в Ида-Вирумаа и один в Вырумаа.

По состоянию на утро 9 мая, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 48 пациентов, из которых пять человек находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц на сегодняшний день выписано 276 человек, закончены 285 случаев болезни. За прошедшие сутки в Пярнуской больнице умерла 81-летняя женщина. Со вчерашнего дня Департаменту здоровья доступны данные случаев смерти из регистра в отношении людей с положительным тестом на COVID-19. Поэтому добавилась информация о трех умерших дома людях с положительными тестами: 24 апреля дома на Сааремаа умер 64-летний мужчина, 26 апреля дома в Вильяндимаа умер 68-летний мужчина и 6 мая дома в Таллинне умер 79-летний мужчина. Всего в Эстонии коронавирус унес жизни 60 человек.

На сегодняшний день выздоровели 1219 человек. Из них случаи болезни 747 человек завершены (61,3%), в случае 472 человек (38,7%) с момента получения положительного теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении.

В Эстонии в общей сложности сделано 62 720 тестов, из них 1733, т.е. 2,8 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.

Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

Чрезвычайное положение в связи с ограничением распространения коронавируса, которое было введено 12 марта, действует в Эстонии до 17 мая. В период действия чрезвычайного положения в общественных местах действует правило 2+2: вместе могут передвигаться только два человека, и по отношению к другим нужно сохранять дистанцию не менее двух метров.

С 11 мая в торговых центрах могут открыться залы торговли и обслуживания, а также заведения общепита в случае, сели там обеспечено наличие дезинфицирующих средств, а также соблюдается правило 2+2. Правила действуют и для помещений общего пользования торговых центров, а также для всех других помещений, которые находятся в торговых центрах вне залах обслуживания и вне заведений общепита.

Если до сих пор в торговых центрах могли быть открыты только предприятия, предлагающие определенные товары и услуги, например, продуктовые магазины и аптеки, то со следующей недели при соблюдении в торговых центра гигиенических требований, могут открыться также и другие магазины и пункты обслуживания, например, зоомагазины, ремонт обуви и часов, а также парикмахерские и салоны красоты.

В заведениях общепита, где до этого осуществлялась только продажа еды навынос, с 11 мая можно также предлагать еду на месте. В заведениях общепита нужно соблюдать правило 2+2 и расположить столы так, чтобы расстояние между ними было 2 метра, и чтобы за столом могли сидеть максимально два человека (за искл. семей). Рекомендуется, чтобы в заведениях общепита было организовано обслуживание только за столом, для того чтобы сократить контакты клиентов с различными работниками обслуживания и посетителями.