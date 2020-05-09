В Пыльва запретили показ "Последней реликвии"

Центр отдыха Taevaskoja в Пыльвамаа объявил в среду сеанс автомобильного кинотеатра, который, по словам организатора, получил горячую поддержку со стороны многих. Однако, поскольку публичные мероприятия запрещены, волость Пыльва мероприятие отменила, передает Elu24.
Центр отдыха Taevaskoja планировал показать «Последнюю реликвию» в формате автомобильного кинотеатра в субботу. По словам организатора, на мероприятии были бы исключены все риски: автомобили будут припаркованы с двухметровым интервалом, из них не разрешат выходить, а также не будет общественного туалета. «Если музеи под открытым небом открыты, на игровых площадках начнется кутерьма, то чем опасен автомобильный кинотеатр», - сказала Elu24 исполнительный директор центра отдыха Трийну Вяхи.
Однако старейшина волости Пыльва Георг Пелисаар сказал организаторам, что речь идет о публичном мероприятии, которые во время чрезвычайной ситуации не разрешены. «Классификация мероприятия - публичное оно или непубличное - зависит от того, является ли это мероприятие открытым для общественности или, например, частной вечеринкой, доступ к которой посетители могут получить лишь на основании приглашений», - пояснил Пелисаар в письме к организаторам.
Так как центр отдыха является общественным местом в соответствии с постановлением совета волостного самоуправления, Пыльваская волостная управа объявила, что сеанс автомобильного кинотеатра не может быть организован в Таэваскоя до окончания чрезвычайной ситуации или до отмены запрета на киносеансы.
По словам организатора, не надо стричь все под одну гребенку. «Это обоснование не логично, и за этим решением нет никаких разумных причин. Мы не хотим делать ничего запрещенного и невозможного, это вполне разумно в нынешней ситуации», - сказала Вяхи.
Организаторы также не согласны с тем, что запланированный киносеанс отнесли к публичным мероприятиям. «В любое другое время на проведение такого киносеанса не нужно разрешение, недопустимо требовать его у нас и на данный момент», - сказала Вяхи, добавив, что есть возможность сделать мероприятие закрытым: приглашения будут предоставлены тем, кто забронировал места. «Это определенно нельзя отменять, интерес такой большой», - сказала она.
По словам Вяхи, многие поддерживают ее идею, о чем свидетельствуют как устные, так и письменные знаки одобрения.
В четверг управа решила, что автомобильные киносеансы и концерты будут разрешены с 15 мая. Кинопоказ в Таэваскоя был запланирован на 9 мая. В пятницу организаторы подтвердили, что мероприятие будет перенесено на следующую неделю.