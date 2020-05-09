В Пыльва запретили показ "Последней реликвии"

Центр отдыха Taevaskoja планировал показать «Последнюю реликвию» в формате автомобильного кинотеатра в субботу. По словам организатора, на мероприятии были бы исключены все риски: автомобили будут припаркованы с двухметровым интервалом, из них не разрешат выходить, а также не будет общественного туалета. «Если музеи под открытым небом открыты, на игровых площадках начнется кутерьма, то чем опасен автомобильный кинотеатр», - сказала Elu24 исполнительный директор центра отдыха Трийну Вяхи.

Старейшина Пыльва Георг Пелисаар. ФОТО: Arvo Meeks/Postimees

Однако старейшина волости Пыльва Георг Пелисаар сказал организаторам, что речь идет о публичном мероприятии, которые во время чрезвычайной ситуации не разрешены. «Классификация мероприятия - публичное оно или непубличное - зависит от того, является ли это мероприятие открытым для общественности или, например, частной вечеринкой, доступ к которой посетители могут получить лишь на основании приглашений», - пояснил Пелисаар в письме к организаторам.

Так как центр отдыха является общественным местом в соответствии с постановлением совета волостного самоуправления, Пыльваская волостная управа объявила, что сеанс автомобильного кинотеатра не может быть организован в Таэваскоя до окончания чрезвычайной ситуации или до отмены запрета на киносеансы.

По словам организатора, не надо стричь все под одну гребенку. «Это обоснование не логично, и за этим решением нет никаких разумных причин. Мы не хотим делать ничего запрещенного и невозможного, это вполне разумно в нынешней ситуации», - сказала Вяхи.

Организаторы также не согласны с тем, что запланированный киносеанс отнесли к публичным мероприятиям. «В любое другое время на проведение такого киносеанса не нужно разрешение, недопустимо требовать его у нас и на данный момент», - сказала Вяхи, добавив, что есть возможность сделать мероприятие закрытым: приглашения будут предоставлены тем, кто забронировал места. «Это определенно нельзя отменять, интерес такой большой», - сказала она.

По словам Вяхи, многие поддерживают ее идею, о чем свидетельствуют как устные, так и письменные знаки одобрения.