ФОТО ⟩ Почему бы нет? Найдено оригинальное место для выращивания томатов

62-летний Ян Холл использует свою простаивающую машину в качестве теплицы. В ней он выращивает три разных сорта томатов и планирует в ближайшее время расширить ассортимент своей оранжереи, пишет metro.co.uk.

Кажется, что теплица Яна справляется со своей задачей. ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Ян отмечает, что в солнечные дни машина является идеальным местом для выращивания помидоров. В прохладные дни и в ветреную погоду это тоже незаменимый помощник.

Изобретательный огородник планирует приготовить из выращенных томатов соус для пиццы. ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix