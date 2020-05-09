Сб, 9.05.2020
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  • Почему бы нет? Найдено оригинальное место для выращивания томатов

ФОТО ⟩ Почему бы нет? Найдено оригинальное место для выращивания томатов

Если ваш автомобиль не на ходу, из него может получиться отличная теплица!

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

62-летний англичанин решил начать выращивать помидоры в простаивающем «Мерседесе», сообщает Kodustiil.

62-летний Ян Холл использует свою простаивающую машину в качестве теплицы. В ней он выращивает три разных сорта томатов и планирует в ближайшее время расширить ассортимент своей оранжереи, пишет metro.co.uk.

Кажется, что теплица Яна справляется со своей задачей.

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

Ян отмечает, что в солнечные дни машина является идеальным местом для выращивания помидоров. В прохладные дни и в ветреную погоду это тоже незаменимый помощник.

Изобретательный огородник планирует приготовить из выращенных томатов соус для пиццы.

ФОТО: SWNS.com/SWNS.com/Scanpix

По словам Яна, ранее простаивавшая машина - отличная альтернатива теплице, поскольку она защищает рассаду от паразитов и патогенных микроорганизмов.

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