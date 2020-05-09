ФОТО ⟩ Почему бы нет? Найдено оригинальное место для выращивания томатов

62-летний англичанин решил начать выращивать помидоры в простаивающем «Мерседесе», сообщает Kodustiil.
62-летний Ян Холл использует свою простаивающую машину в качестве теплицы. В ней он выращивает три разных сорта томатов и планирует в ближайшее время расширить ассортимент своей оранжереи, пишет metro.co.uk.
Ян отмечает, что в солнечные дни машина является идеальным местом для выращивания помидоров. В прохладные дни и в ветреную погоду это тоже незаменимый помощник.
По словам Яна, ранее простаивавшая машина - отличная альтернатива теплице, поскольку она защищает рассаду от паразитов и патогенных микроорганизмов.