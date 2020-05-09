Галерея ⟩ В жилом доме в Тарту случился пожар: одного человека увезли на скорой

В пятницу вечером около семи часов спасателей вызвали на улицу Тяхтвере, Супилинн, Тарту, где из квартиры одноэтажного жилого дома шел дым, пишет Tartu Postimees.
Спасатели проникли в квартиру, где, по первоначальным данным, загорелся бумажный мусор, огонь также перекинулся на некоторые предметы мебели.
В квартире жил пожилой пожилой мужчина, который вдохнул дым и был доставлен в больницу на машине скорой помощи. Больше никто не пострадал в ходе возгорания.
В ходе работ по тушению на улице Тяхтвере перекрыли движение, и прекратили снабжение водой окрестных домов.