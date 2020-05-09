Сб, 9.05.2020
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  • В Каламая ждет покупателя очаровательная квартира с хорошим ремонтом

ФОТО ⟩ В Каламая ждет покупателя очаровательная квартира с хорошим ремонтом

Kortermaja miljööväärtuslikus Kalamaja piirkonnas.

ФОТО: KV.EE

В любимом многими историческом районе Каламая продается красивая трехкомнатная квартира, пишет Kodustiil.

Общая площадь этой двухэтажной квартиры 89 квадратных метров, из которых на первом этаже - 48,6 м2, а в цокольном этаже - 40,4 м2. 

Гостиная.

ФОТО: KV.EE

На верхнем этаже размещаются кухня-столовая, гостиная, спальня, туалет и прихожая. На нижнем этаже - еще одна спальня и ванная комната с баней. Также к квартире относятся четырехметровая кладовка и сарай площадью 8 м2. Парковочное место находится во дворе. 

Кухня.

ФОТО: KV.EE

Красивая квартира была капитально отремонтирована в 2014 году. Для ремонта были использованы высококачественные и натуральные отделочные материалы. Например, полы покрыты досками из натурального дерева, что создает не передаваемое словами теплое ощущение. 

Спальня.

ФОТО: KV.EE

Старинный дом, в котором находится квартира, был полностью реновирован в 2010 году: заменены все окна, обновлен фасад и положена новая крыша. 

Во дворе оборудовано место для отдыха жильцов всего дома: установлены гриль и садовая мебель. Для детей есть качели и песочница.

Ванная.

ФОТО: KV.EE

Недалеко распложены магазины, многочисленные кафе, парки, а также образовательные и культурные учреждения. 

С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.

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