ФОТО ⟩ В Каламая ждет покупателя очаровательная квартира с хорошим ремонтом

Общая площадь этой двухэтажной квартиры 89 квадратных метров, из которых на первом этаже - 48,6 м2, а в цокольном этаже - 40,4 м2.

Гостиная. ФОТО: KV.EE

На верхнем этаже размещаются кухня-столовая, гостиная, спальня, туалет и прихожая. На нижнем этаже - еще одна спальня и ванная комната с баней. Также к квартире относятся четырехметровая кладовка и сарай площадью 8 м2. Парковочное место находится во дворе.

Кухня. ФОТО: KV.EE

Красивая квартира была капитально отремонтирована в 2014 году. Для ремонта были использованы высококачественные и натуральные отделочные материалы. Например, полы покрыты досками из натурального дерева, что создает не передаваемое словами теплое ощущение.

Спальня. ФОТО: KV.EE

Старинный дом, в котором находится квартира, был полностью реновирован в 2010 году: заменены все окна, обновлен фасад и положена новая крыша.

Во дворе оборудовано место для отдыха жильцов всего дома: установлены гриль и садовая мебель. Для детей есть качели и песочница.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Недалеко распложены магазины, многочисленные кафе, парки, а также образовательные и культурные учреждения.