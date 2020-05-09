ФОТО ⟩ В Каламая ждет покупателя очаровательная квартира с хорошим ремонтом

В любимом многими историческом районе Каламая продается красивая трехкомнатная квартира, пишет Kodustiil.
Общая площадь этой двухэтажной квартиры 89 квадратных метров, из которых на первом этаже - 48,6 м2, а в цокольном этаже - 40,4 м2.
На верхнем этаже размещаются кухня-столовая, гостиная, спальня, туалет и прихожая. На нижнем этаже - еще одна спальня и ванная комната с баней. Также к квартире относятся четырехметровая кладовка и сарай площадью 8 м2. Парковочное место находится во дворе.
Красивая квартира была капитально отремонтирована в 2014 году. Для ремонта были использованы высококачественные и натуральные отделочные материалы. Например, полы покрыты досками из натурального дерева, что создает не передаваемое словами теплое ощущение.
Старинный дом, в котором находится квартира, был полностью реновирован в 2010 году: заменены все окна, обновлен фасад и положена новая крыша.
Во дворе оборудовано место для отдыха жильцов всего дома: установлены гриль и садовая мебель. Для детей есть качели и песочница.
Недалеко распложены магазины, многочисленные кафе, парки, а также образовательные и культурные учреждения.
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.ee.