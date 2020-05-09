Стало известно, когда откроется колесо обозрения T1

По словам руководителя Super Skypark Алара Каяри, посещение колеса обозрения стало бесконтактным и были приняты необходимые меры безопасности. В дополнение к продаже билетов на месте можно купить билет для посещения колеса обозрения на сайте, и только одна семья за раз может получить доступ к кабинке. Кабинки дезинфицируются сразу после каждого использования. «Поскольку колесо обозрения можно посетить почти на 100% без контакта, это самая безопасная система, которую мы разработали специально ради здоровья наших посетителей», - сказал Алар Каяри.

По словам Каяри, погода очень благоприятна для посещения колеса обозрения, что, в свою очередь, обеспечивает хорошую видимость: «Из-за чрезвычайной ситуации в Таллиннском заливе меньше кораблей, и фотографы смогли снять силуэт Хельсинки с крыш высоких зданий Таллинна в ясную погоду. Если вам повезет, при правильной погоде и освещении столица соседей также должна быть видна с колеса обозрения, которое поднимает на 120 метров над уровнем моря», - сказал Каяри.