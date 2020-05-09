Фото: два медвежонка свободно разгуливают среди людей

В течение последних недель сообщения о двух медвежатах, рядом с которыми медведицу не видели, поступили как в Департамент окружающей среды, так и в охотничий клуб, пишет Virumaa Teataja.
По словам председателя клуба охотников Раквере Яана Виллака, нужно проинформировать общественность, но точный район, где передвигаются медвежата, не стоит уточнять, поскольку толпы людей могут броситься на поиски и фотографирование медвежат.
До сих пор неизвестно, что произошло с медведицей. Иногда медвежата оказывались непривычно близко к человеческим поселениям.
Они не представляют опасности, но у Виллака, как у опытного охотника, возникает другое беспокойство, которое он озвучил. Люди из добрых побуждений могут начать кормить медвежат. Это вместо пользы может принести вред, поскольку медведь все-таки лесное животное, и если человек начинает приучать к себе медведя с малых лет, у животного исчезнет боязнь человека.
Так они могут начать искать близость людей. Врываться во двор и ломиться в двери, возможно, нападать на домашних животных при потребностях в еде. Поскольку речь идет о маленьких и миленьких медвежатах, их кормление кажется благородным и оправданным, но следует учитывать, что скоро из них вырастут полноценные медведи. Если такие громилы начнут заходить к кому-то во двор и клянчить пряник, люди вызовут на место все-таки охотников, но отстрел такого животного — это не охота. Это в буквальном смысле убийство. Ни один охотник не хочет оказаться в такой ситуации.
«Главное, чтобы никто их не забрал домой и не пошел кормить. Тогда почти точно, они останутся жить где-то между деревнями», - отметила специалист по охоте Департамента окружающей среды Хеэте Аусмеэль.
Она знает, что в течение последних недель видели гуляющих медвежат. По фотографиям нет оснований полагать, что речь идет о голодающих медвежатах, в дела которых следует сейчас вмешаться.
«Возможно, в те моменты они были разделены с матерью, когда попались кому-то на глаза», - сказала она. Если в течение следующих нескольких недель еще поступит информация о тех же медвежатах, Департамент окружающей среды будет решать, что с ними делать.