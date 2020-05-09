Фото и видео ⟩ В России прошли авиапарады в честь 75-летия Победы, но не везде - помешала погода

Он отметил, что День Победы для всех россиян - это самый главный, самый дорогой праздник. "Духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а наше отношение к нему - священным", - сказал Путин в своем выступлении. Он пообещал, что РФ широко и достойно отметит 75-летие Победы в РФ.

"Мы обязательно, как обычно, широко и торжественно отметим юбилейную дату, сделаем это достойно, как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу. Будет и наш главный парад на Красной Площади, и народный марш "Бессмертного полка" - марш нашей благодарной памяти и неразрывной, кровной, живой связи между поколениями", - сказал Путин, не упомянув коронавирус и не назвав примерные сроки переноса празднеств (полный текст речи на сайте Кремля).

Вскоре после выступления президента в Москве начался авиапарад, которому не помешала пасмурная погода. Над Красной площадью пролетели 75 воздушных судов. Традиционно пролет авиации начали вертолеты, выстроившись в тактическую группу "клин": крупнейший в мире военно-транспортный вертолет Ми-26, четыре многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ, пять транспортно-боевых вертолетов Ми-35М, пять разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". Замыкал пролет вертолетов квинтет Ми-28Н, известных также как "Ночные охотники". За штурвалами сидели летчики единственной в России вертолетной пилотажной группы "Беркуты". Вертолеты пролетели над Красной площадью на высоте около 150 м со скоростью 200 км/ч.

ФОТО: Grigory Dukor/Grigory Dukor/TASS

Самолетный строй открыл самолет дальней радиолокационной разведки А-50У. За ним проследовали три транспортника Ил-76МД и тройка дальних бомбардировщиков Ту-95МС. Затем в небе появились четыре бомбардировщика Ту-22М3 во главе с ракетоносцем Ту-160 "Белый лебедь". Следом в боевом порядке пролетели топливозаправщик Ил-78 с дальним бомбардировщиком Ту-160, имитируя процесс дозаправки в воздухе.

Далее проследовал квартет многоцелевых фронтовых истребителей МиГ-29СМТ и четверка фронтовых бомбардировщиков Су-24М с крылом изменяемой стреловидности. После этого в небе появилась новейшая российская авиатехника: четыре истребителя-перехватчика МиГ-31К с подвешенными гиперзвуковыми авиационными ракетами "Кинжал" и звено из четырех многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57.

Затем в боевом порядке "тактическое авиационное крыло" пролетела группа из десяти самолетов, в составе которой бомбардировщики Су-34, истребители Су-30СМ и Су-35С. Машины находились на минимальном расстоянии друг от друга - 5 м.

За ними прошли пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи" на пяти истребителях Су-30СМ и четырех МиГ-29, выполнив на скорости около 550 км/ч построение "Кубинский бриллиант". Закрыла авиапарад шестерка штурмовиков Су-25, окрасивших небо в цвета государственного флага России.

В ряде других городов России авиапарады пришлось отменить из-за погодных условий. Во Владивостоке пролет авиации отменили из-за тумана, передает РИА "Новости". Планировалось, что в 11:00 по местному времени (4:00 мск) над городом пролетит 21 самолет и вертолет морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Погода также помешала проведению авиапарадов в Курске, Якутске, Владикавказе и Грозном.

Самый масштабный парад в Восточном военном округе состоялся в Хабаровске. Над городом пролетели 30 воздушных боевых судов: вертолеты Ми-8АМТШ, Ка-52, самолеты военно-транспортной авиации Ан-26, Ан-12, Ту-134, истребители Су-35С и истребители-бомбардировщики Су-34. Зрители могли увидеть город с высоты глазами летчиков, так как камеры установили на фюзеляжах воздушных судов, в кабинах и на высотных зданиях Хабаровска.