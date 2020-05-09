Полиция задержала лже-торговку медицинскими масками. Она скрывалась, надевая парики

Сотрудники Госполиции Латвии выяснили личность женщины, которая продавала несуществующие маски для лица и средства дезинфекции. Несмотря на попытки скрыться, мошенница была найдена и задержана. В общей сложности ей вменяют 20 эпизодов, сообщили в Госполиции.
Ранее в полицию обратились потерпевшие, которые в марте и апреле этого года стали жертвами мошенницы. Некая женщина в социальных сетях разместила объявление о продаже медицинских масок, дезинфицирующих средств и других товаров. Полиция возбудила уголовное дело.
В ходе следствия стало ясно, что торговля шла от лица пользователей Facebook Andris Paskovs, Aija Aija, Aija Askova, Aija Paskova. Люди, которые хотели купить товары, должны были перечислить деньги на указанные в объявлениях счета, после чего им обещали выслать товар в посылочный автомат.
Но посылок никто не дождался. Лже-продавщица медтоваров прекращала общение в одностороннем порядке.
Выяснилось, что за всеми этими профилями в социальной сети стояла женщина 1989 года рождения, которая из-за подобных действий неоднократно попадала в поле зрения полиции, а также ранее была осуждена за преступления имущественного характера.
У мошенницы не было определенного места жительства. Она скрывалась от полиции, меняя облик - например, надевала парики. Но ее старания не увенчались успехом - 29 апреля женщину задержали и применили меру пресечения в виде ареста.