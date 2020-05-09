В России число зарегистрированных случаев COVID-19 приближается к 200 000

Также отмечено 104 случая смерти. Всего в стране выявлено 198 676 заболевших в 85 регионах и 1827 умерших. За весь период выписано по выздоровлению 31 916 человек (5308 за сутки), пишет Newsru.

Россия остается на пятом месте в мире по числу заболевших, но приближается к показателям Великобритании, где на сегодняшний день, по данным портала Worldometers, зарегистрировано 211 364 случаев COVID-19, и Италии (217 185 заболевших).