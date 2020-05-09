Департамент здоровья получит право вводить ограничения и после режима чрезвычайного положения

Законодательные поправки связаны со срочной необходимостью внести правовую ясность и четкое понимание в деятельность Департамента здоровья после отмены чрезвычайного положения, чтобы департамент мог справиться с различными возможными ситуациями, сказано в сообщении Рийгикогу.

Цель поправок – эффективно препятствовать распространению инфекционных заболеваний, дав департаменту здоровья право объявлять карантин, закрывать учреждения и предприятия, запрещать общественные собрания и организацию общественных мероприятий, а также устанавливать иные необходимые меры. Поправки позволят правительству применять определенные меры, если их применение имеет важное для общества и экономики влияние.