Сб, 9.05.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Департамент здоровья получит право вводить ограничения и после режима чрезвычайного положения

Департамент здоровья получит право вводить ограничения и после режима чрезвычайного положения

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Депутаты Рийгикогу рассмотрели в первом чтении поправки к Закону о предупреждении инфекционных заболеваний и о борьбе с ними, расширяющие полномочия Департамента здоровья, передает Rus.ERR.

Законодательные поправки связаны со срочной необходимостью внести правовую ясность и четкое понимание в деятельность Департамента здоровья после отмены чрезвычайного положения, чтобы департамент мог справиться с различными возможными ситуациями, сказано в сообщении Рийгикогу.

Цель поправок – эффективно препятствовать распространению инфекционных заболеваний, дав департаменту здоровья право объявлять карантин, закрывать учреждения и предприятия, запрещать общественные собрания и организацию общественных мероприятий, а также устанавливать иные необходимые меры. Поправки позволят правительству применять определенные меры, если их применение имеет важное для общества и экономики влияние.

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