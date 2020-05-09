В Таллинне двое мужчин планировали принести пиротехнику на военное кладбище: вмешалась полиция

Как сообщили в полиции, согласно информации, опубликованной в социальных сетях, двое мужчин планировали принести 9 мая к монументу пиротехнику и другие необходимые для использования пиротехники средства.

«Использование пиротехники и организованное экспонирование символики в общественных местах истолковывается как организация общественного мероприятия. В условиях чрезвычайного положения все общественные мероприятия и собрания запрещены до 18 мая и эта информация была заранее передана всем организациям и людям, которые хотели провести 9 мая общественные мероприятия», - сказал руководитель Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт.

«Запрет на проведение общественных мероприятий установлен, чтобы люди не находились массово в одном месте, что является благоприятной средой для распространения вируса. Также надо учесть, что обычно в мероприятиях 9 мая активно принимают участие пожилые люди, которые находятся в группе риска, особенно подверженной коронавирусу», - отметил Сарнийт.

По словам Сарнийта, мужчины, которые планировали общественное мероприятиe, не были задержаны, но для выяснения обстоятельств с ними была проведена беседа в Кесклиннаском отделении полиции. «Обоим лицам ранее уже были сделаны письменные предписания за нарушения правила 2+2. Полицейские разъяснили им правила чрезвычайного положения и для предупреждения опасности несколько канистр с зажигательной жидкостью, факел и другую символику забрали на хранение. После беседы мужчины покинули отделение, забранную на хранение атрибутику они смогут забрать позже», - заключил он.

Сарнийт подчеркнул, что в Таллинне ежедневно регистрируются новые случаи заражения коронавирусом, поэтому полиция для пресечения распространения вируса советует избегать выходов, которые не являются неотложными, в общественные места, а также избегать многолюдные места.