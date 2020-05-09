В День Победы на главной площади Нарвы собрались байкеры и любители ретро-автомобилей

9 мая нарвитяне несли цветы к военным памятникам. На Петровскую площадь многие приходили семьями. В целом правило 2+2, введенное во время чрезвычайного положения, не соблюдалось не особенно дисциплинированно, но большого скопления людей не было. На площади собрались также байкеры, которые затем вместе уехали с нее, и любители ретро-автомобилей, многие из которых оделись в старинную военную форму. С площади они отправились в автопробег по местам боев вокруг Нарвы.
Хотя оргкомитет празднования призывал в полдень всем затянуть песню “День Победы”, на площади никто не пел. Люди фотографировались, общались небольшими группами. Некоторые пришли с портретами предков-ветеранов.
В это время на YouTube-канале портала “Славия” трансляция праздничного концерта из ДК “Ругодив”. В записи этот концерт можно посмотреть здесь.
В Силламяэ в 17 часов также начнется праздничный концерт с участием исполнителей из городов Ида-Вирумаа, который можно будет посмотреть на канале Sillamäe ESN TV.