В День Победы на главной площади Нарвы собрались байкеры и любители ретро-автомобилей

9 мая нарвитяне несли цветы к военным памятникам. На Петровскую площадь многие приходили семьями. В целом правило 2+2, введенное во время чрезвычайного положения, не соблюдалось не особенно дисциплинированно, но большого скопления людей не было. На площади собрались также байкеры, которые затем вместе уехали с нее, и любители ретро-автомобилей, многие из которых оделись в старинную военную форму. С площади они отправились в автопробег по местам боев вокруг Нарвы.