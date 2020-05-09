Предприниматель: в Эстонии рабочие места почти 60 000 человек могут оказаться под угрозой

«Осмелюсь сказать, что строительный сектора Эстонии из-за пандемии оказался на пороге кризиса. Если сегодня машины и люди работают, то самые сложные времена начнутся осенью, когда начнут уменьшаться объемы и новых заказов не будет», - прогнозирует предприниматель в блоге Центрального союза работодателей. Он объяснил, что строительство — сектор с большой инертностью - если сегодня будет принято новое инвестиционное решение, ковш погрузится в землю минимум через год.

Многие страны для смягчения кризиса используют так называемые контрциклические инвестиции. Это означает, что если частный сектор зачахнет, государство начнет в ускоренном порядке заказывать и строить. Таким образом, по словам Куули, выигрывают все: государство получает запланированные здания по низким рыночным ценам, люди могут начать использовать необходимые объекты раньше, а строительные компании имеют возможность пережить кризис.

Однако это предполагает кредит. Куули отметил, что средний государственный долг стран еврозоны превышает 80 процентов ВВП. Наряду с этим, ему кажется непонятным, почему Эстония по-прежнему производит в десять раз меньше относительной долговой нагрузки в 8,4 процента. «Почему бы нам не позволить себе новый оперный театр, на полчаса более короткое железнодорожное сообщение с Тарту и Нарвой или высокоскоростной интернет в каждый дом в Эстонии?» - спрашивает предприниматель.

По словам Куули, во время кризиса будут некоторые сокращения в строительстве дорог и инфраструктуры, но особенно трудные времена ждут сферу строительства зданий, где доля заказов от частных компаний составляла 80 процентов от общего объема.