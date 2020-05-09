ООН: нехватка материалов для диагностики коронавируса остается критической

По-прежнему не хватает химических реагентов для испытаний, сказал Джованни Каттоли, глава Лаборатории здравоохранения ООН.

«На мировом рынке действительно существует нехватка некоторых объектов, особенно реактивов - спрос со всего мира», - утверждает Каттоли AFP во время экскурсии по лаборатории в Зайберсдорфе, в 40 километрах от Вены. - «Ситуация критическая. Мы работаем ... чтобы ускорить покупку и исследуем, есть ли альтернативные реагенты».

Тесты, которые отправляет лаборатория, используют технологию ОТ-ПЦР, которая является обычной для обнаружения нового коронавируса. Она может дать результаты в течение нескольких часов.

Каттоли сказал, что один из уроков кризиса заключался в том, что "нужно не полагаться на один тип теста, иметь портфель тестов и портфель реагентов, иметь план Б".

Каттоли добавил, что МАГАТЭ получило запросы от 119 государств-членов на оборудование для поставки в 200 лабораторий. Расходы на каждую упаковку - 100 000 евро,их несет МАГАТЭ.

«Некоторые лаборатории не имеют необходимого оборудования. У них нет необходимых реагентов и процедур для быстрого обнаружения вируса».

Оборудование получили: Босния и Герцеговина, Буркина-Фасо, Иран, Кения, Латвия, Ливан, Лесото, Малайзия, Черногория, Марокко, Нигерия, Северная Македония, Перу, Филиппины, Сенегал, Шри-Ланка, Таиланд и Того.