Сб, 9.05.2020
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Галерея: люди несут цветы к монументу в Тарту

В честь 9 мая к полудню мемориал в Тарту на берегу озера Раади был покрыт цветами, но из-за чрезвычайного положения на этот раз не было слышно ни речей, ни игры музыкальных инструментах, пишет Tartu Postimees.

Парковка возле мемориала в парке Раади к полудню была заполнена машинами и мотоциклами с георгиевскими лентами, но люди соблюдали правила и передвигались исключительно парами или семьями.

К полудню мемориал уже покрывало большое количество цветов. В основном традиционные красные гвоздики, но также розы, белые лилии и нарциссы.

На месте был и полицейский патруль, но пока стражам правопорядка не было необходимости призывать людей к порядке возле мемориала.

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