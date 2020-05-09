Галерея: люди несут цветы к монументу в Тарту

В честь 9 мая к полудню мемориал в Тарту на берегу озера Раади был покрыт цветами, но из-за чрезвычайного положения на этот раз не было слышно ни речей, ни игры музыкальных инструментах, пишет Tartu Postimees.
Парковка возле мемориала в парке Раади к полудню была заполнена машинами и мотоциклами с георгиевскими лентами, но люди соблюдали правила и передвигались исключительно парами или семьями.
К полудню мемориал уже покрывало большое количество цветов. В основном традиционные красные гвоздики, но также розы, белые лилии и нарциссы.
На месте был и полицейский патруль, но пока стражам правопорядка не было необходимости призывать людей к порядке возле мемориала.