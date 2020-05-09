Видео ⟩ Единственный в странах бывшего СССР парад Победы прошел в Минске

Белоруссия стала единственной страной на постсоветском пространстве, где прошел масштабный военный парад в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне. В парадном строю прошли более 3 тысяч военнослужащих и свыше 150 единиц техники. Над Минском пролетели более 40 самолетов и вертолетов, сообщает БелТА.
На парад пришли и ветераны. Лишь некоторые присутствующие были в масках. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю праздника был одет в военную форму. В своем выступлении он заявил, что страна не могла отказаться от проведения парада, несмотря на коронавирус, передает Newsru.com.
"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если бы и был - мы поступили бы так же", - сказал Лукашенко.
"Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима", - подчеркнул белорусский лидер.
Он отметил, что прошел в честь всех советских воинов и союзников, освободивших мир от нацизма. "Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев - всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников - США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов", - сказал Лукашенко.
Россию на параде в Минске представлял посол РФ Дмитрий Мезенцев.
Вечером в Минске также пройдет концерт "Во славу общей Победы!", на котором выступят Национальный академический народный хор Беларуси имени Г.И.Цитовича, Государственный академический ансамбль танца Беларуси, ансамбли "Песняры", "Купалинка", "Спадчына", "Лайтсаунд", военные творческие коллективы и исполнители, солисты Большого театра Беларуси, звезды белорусской эстрады и молодые лауреаты национальных и международных конкурсов.