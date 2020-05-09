Видео ⟩ Единственный в странах бывшего СССР парад Победы прошел в Минске

На парад пришли и ветераны. Лишь некоторые присутствующие были в масках. Президент Белоруссии Александр Лукашенко по случаю праздника был одет в военную форму. В своем выступлении он заявил, что страна не могла отказаться от проведения парада, несмотря на коронавирус, передает Newsru.com.

"В этом обезумевшем, потерявшем ориентиры мире найдутся люди, осуждающие нас за место и время проведения этого священного действа. Хочу им сказать по-человечески: не торопитесь делать выводы, а тем более осуждать нас, наследников Победы, белорусов... Мы просто не могли иначе, у нас не было другого выбора. А если бы и был - мы поступили бы так же", - сказал Лукашенко.

"Трагедия белорусского народа, который вынес на плечах титанический груз потерь и разрушений самой жестокой войны XX века, несоизмерима ни с какими трудностями нынешнего дня. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустима", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что прошел в честь всех советских воинов и союзников, освободивших мир от нацизма. "Мы преклоняемся перед подвигом русских и белорусов, украинцев и евреев, татар и казахов, таджиков и узбеков, киргизов и туркменов, грузин, армян, азербайджанцев и молдаван, латышей, литовцев, эстонцев - всех жителей Советского Союза, бойцов движения Сопротивления Европы, наших союзников - США, Англии и Китая. Их мужество, отвага и готовность умереть за Родину стали страшным оружием возмездия для гитлеровских палачей и их сателлитов", - сказал Лукашенко.

Россию на параде в Минске представлял посол РФ Дмитрий Мезенцев.