ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Коронавирус: здоровье и экономика

В Эстонии умерли еще четыре человека с коронавирусом, добавилось восемь новых зараженных. Департаменту здоровья стало известно о тех жертвах вируса, которые скончались дома.

С помощью поправок в законе Департамент здоровья получит право вводить ограничения и после режима чрезвычайного положения.

Многие считают, что молодежь меньше подвержена риску заразиться коронавирусом, но при этом сама невольно является его распространителем. Разбираемся так ли это.

Предприниматель дал неутешительный прогноз: в Эстонии рабочие места почти 60 000 человек могут оказаться под угрозой.

Празднование 9 мая

В Таллинне в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом Бронзового солдата усыпали цветами. В столице двое мужчин планировали принести пиротехнику на Военное кладбище, вмешалась полиция.

К полудню мемориал в Тарту на берегу озера Раади был покрыт цветами, но из-за чрезвычайного положения на этот раз не было слышно ни речей, ни игры музыкальных инструментах

А на главной площади Нарвы в День Победы собрались байкеры и любители ретро-автомобилей.

В России прошли авиапарады в честь 75-летия Победы, но не везде - помешала погода.