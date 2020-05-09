ВАЖНО ЗНАТЬ ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и ситуации в Эстонии

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей, связанных с чрезвычайным положением и коронавирусом, по состоянию на 9 мая.
Коронавирус: здоровье и экономика
В Эстонии умерли еще четыре человека с коронавирусом, добавилось восемь новых зараженных. Департаменту здоровья стало известно о тех жертвах вируса, которые скончались дома.
С помощью поправок в законе Департамент здоровья получит право вводить ограничения и после режима чрезвычайного положения.
Многие считают, что молодежь меньше подвержена риску заразиться коронавирусом, но при этом сама невольно является его распространителем. Разбираемся так ли это.
Предприниматель дал неутешительный прогноз: в Эстонии рабочие места почти 60 000 человек могут оказаться под угрозой.
Празднование 9 мая
В Таллинне в честь 75-й годовщины Победы над фашизмом Бронзового солдата усыпали цветами. В столице двое мужчин планировали принести пиротехнику на Военное кладбище, вмешалась полиция.
К полудню мемориал в Тарту на берегу озера Раади был покрыт цветами, но из-за чрезвычайного положения на этот раз не было слышно ни речей, ни игры музыкальных инструментах
А на главной площади Нарвы в День Победы собрались байкеры и любители ретро-автомобилей.
В России прошли авиапарады в честь 75-летия Победы, но не везде - помешала погода.
Белоруссия стала единственной страной на постсоветском пространстве, где прошел масштабный военный парад.