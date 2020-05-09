Фото ⟩ Тревожная тенденция: люди рванули в магазины, о правиле 2+2 начинают забывать

На шоссе в сторону города ехали длинные колонны автомобилей, а парковки магазинов были забиты машинами.

В первой половине дня у торговых центров Kroonikeskus и Põhjakeskus было сложно найти свободное место для парковки. Перед Bauhof была очередь из полусотни человек, у магазина K-Rauta желающих сделать покупки было немного меньше.

Когда фотограф после полудня прибыл в Põhjakeskuses, на парковке уже было больше свободных мест. ФОТО: Ain Liiva