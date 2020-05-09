Сб, 9.05.2020
Если вы хотите посетить торговые центры и насладиться шопингом, то потерпите еще недели три. Аркадий Попов
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  • Тревожная тенденция: люди рванули в магазины, о правиле 2+2 начинают забывать
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Фото ⟩ Тревожная тенденция: люди рванули в магазины, о правиле 2+2 начинают забывать

Перед дверьми Bauhof собралась очередь из полусотни человек.

ФОТО: Ain Liiva

Сегодня до полудня в Раквере складывалось впечатление, что чрезвычайного положения нет, и на дворе обычная весенняя суббота, пишет Virumaa Teataja.

На шоссе в сторону города ехали длинные колонны автомобилей, а парковки магазинов были забиты машинами.

В первой половине дня у торговых центров Kroonikeskus и Põhjakeskus было сложно найти свободное место для парковки. Перед Bauhof была очередь из полусотни человек, у магазина K-Rauta желающих сделать покупки было немного меньше.

Когда фотограф после полудня прибыл в Põhjakeskuses, на парковке уже было больше свободных мест.

ФОТО: Ain Liiva

К сожалению, кажется, что сообщения о смягчении ограничений заставили забыть людей о правиле 2+2 - дистанцию соблюдали немногие. Также можно было увидеть очень много пожилых людей.

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