Особый День матери ⟩ Врач таллиннской больницы больше месяца не могла обнять своих детей: «Страх за их здоровье был сильнее тоски»

Помогать детям с домашним обучением не было сил

Как руководитель отделения скорой помощи, Кристийна поделила помещения на «грязные» и «чистые» зоны, перед зданием поставили желтую палатку, где проводили тесты на COVID-19. Были дни, когда «грязная зона» была заполнена пациентами, а у врачей сдавали нервы. «Постоянно было чувство, что вот-вот все взорвется, и мы так больше не сможем», — признается Пыльд. Особенно эмоционально на медработников влияли молодые люди, в возрасте 30 лет, которые попадали в отделение экстренной помощи в тяжелом состоянии. «Мы знали, что болезнь сильно влияет на пожилых, но видеть молодых людей в тяжелом состоянии... Это очень подавляло», — признается Кристийна.

Кристийны Пыльд, руководитель отделения экстренной помощи Северо-Эстонской региональной больницы. ФОТО: Sander Ilvest

В то же время сердце матери ныло: кормят ли детей теплой пищей, как они справляются с домашним обучением и направляет ли их кто? С Анитой было проще, потому что дочь брата как абитуриент помогала Аните с уроками. У Джаспера же скопилось, к примеру, 12 невыполненных работ по русском языку. «Ты понимаешь, что у детей не сделаны эти и эти вещи, но взять это в свои руки и помочь детям — просто нет сил», — говорит доктор, отмечая, что вчера им с сыном удалось закончить несколько работ.

Дома было холодно и промозгло

Для семьи такое долгое расставание было очень изнурительным опытом. «Ты хочешь их обнять, почувствовать, что они рядом. Ведь дети — и есть та самая причина, по которой мы встаем по утрам и почему мы делаем какие-то вещи. Работа работой, но дети — самое большое счастье в этом мире», — уверена Пыльд.

Дочь Анита рядом спрашивает, не скучала ли мама по ее постоянным пению, танцам и кружениям по комнате. «Ты это спрашивала и по видеозвонкам постоянно, и я говорила, что да», — отвечает мать дочери.

«Она из тех детей, которые не дают и секунды покоя и тишины. В первый день было даже хорошо, тишина и покой, но когда это длится дни напролет, то в доме становится холодно и промозгло», — объясняет Пыльд.

Дочь была вдали от мамы полтора месяца, а сын выдержал всего три недели. «Сын сказал, что так хочет домой. Как я могла сказать "не приходи"»? — говорит Кристийна, отмечая, что когда сын пришел домой, она занималась уборкой и не заметила, как он вошел в комнату.

«Я вскрикнула от удивления, когда он зашел. Затем крепко его обняла. Сын был так счастлив. Он типичный эстонский мужчина, да и пубертатный возраст сейчас такой, что и хорошего слова в адрес матери не услышишь, но воссоединение было таким радостным», — улыбается мама.

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