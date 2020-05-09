Особый День матери ⟩ Врач таллиннской больницы больше месяца не могла обнять своих детей: «Страх за их здоровье был сильнее тоски»
У руководителя отделения экстренной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, доктора Кристийны Пыльд в этом году День матери выдастся особенным: после долгих недель разлуки с детьми, она наконец может их вновь обнять.
Два месяца назад, придя домой, она сообщила своим детям — 11-летней Аните и 13-летнему Джасперу — о сложном решении, которое ей пришлось принять: дети должны собрать вещи и на неопределенное время, то есть до окончания чрезвычайного положения, пожить отдельно.
Днем ранее в Эстонии было объявлено чрезвычайное положение, и отделение экстренной помощи было заполнено людьми, которые подозревали у себя коронавирус. И хотя сердце матери болело, но страх за здоровье детей был гораздо сильнее, чем тоска по ним.
«В пятницу, 13 марта, жизнь изменилась за один день. И эти два последних месяца моей жизни просто исчезли, в прямом смысле этого слова, — задумчиво говорит доктор Пыльд и смотрит на желтые розы, которые ей пару минут назад подарили коллеги в честь праздника. — Начиная с 1 мая в нашей больнице не появлялось новых пациентов с коронавирусом. Четверо человек еще на искусственной вентиляции легких, но в обычных палатах никого больше нет. Этот кошмар позади. Я смогу провести День матери дома с детьми».
Два месяца она начинала работу рано утром и приходила домой после десяти вечера. Дома ее ждали партнер и две радостные собаки, но детские комнаты были пусты.
Тот день, 13 марта, надолго ей запомнится. «Это был очень тяжелый день в моей жизни. Мы тогда сообщили медработникам, что наш самый большой страх стал реальностью и теперь будет туго», — вспоминает Пыльд, по словам которой, они ждали, что в стране будет такая же катастрофа, как в Италии, где врачи падали с ног от физической и эмоциональной нагрузки, поскольку на всех нуждающихся в помощи не хватало аппаратов ИВЛ, коек и работников.
«Я пришла домой и сказала детям, что им нужно собрать вещи и переехать. Как врач я знала, что статистически дети особо не заражаются или переносят болезнь легко, но как мама я хотела максимально защитить своих детей, — говорит Пыльд, которую страшил случай во Франции, где заболевший 15-летний ребенок умер от последствий коронавируса. — Страх за их здоровье был сильнее тоски. Было понятно, что мои рабочие дни будут длиться 24, 36 часов, никто из нас не знал, что точно случится. У меня с собой постоянно была сумка с чистым бельем».
Сын переехал к отцу, дочь — к жене брата. Хотя дети уже привыкли к длинным рабочим дням мамы, новый образ жизни, страх перед вирусом и осознание, что их мама находится в эпицентре заболевания, им было сложно принять. «Я даже плакала из-за этого. Я думала, что маме очень тяжело и у нее длинные рабочие дни», — говорит Анита. Джасперу, который на два года старше сестры, было страшно, что мама заболеет, и он больше никогда ее не увидит.
Помогать детям с домашним обучением не было сил
Как руководитель отделения скорой помощи, Кристийна поделила помещения на «грязные» и «чистые» зоны, перед зданием поставили желтую палатку, где проводили тесты на COVID-19. Были дни, когда «грязная зона» была заполнена пациентами, а у врачей сдавали нервы. «Постоянно было чувство, что вот-вот все взорвется, и мы так больше не сможем», — признается Пыльд. Особенно эмоционально на медработников влияли молодые люди, в возрасте 30 лет, которые попадали в отделение экстренной помощи в тяжелом состоянии. «Мы знали, что болезнь сильно влияет на пожилых, но видеть молодых людей в тяжелом состоянии... Это очень подавляло», — признается Кристийна.
В то же время сердце матери ныло: кормят ли детей теплой пищей, как они справляются с домашним обучением и направляет ли их кто? С Анитой было проще, потому что дочь брата как абитуриент помогала Аните с уроками. У Джаспера же скопилось, к примеру, 12 невыполненных работ по русском языку. «Ты понимаешь, что у детей не сделаны эти и эти вещи, но взять это в свои руки и помочь детям — просто нет сил», — говорит доктор, отмечая, что вчера им с сыном удалось закончить несколько работ.
Дома было холодно и промозгло
Для семьи такое долгое расставание было очень изнурительным опытом. «Ты хочешь их обнять, почувствовать, что они рядом. Ведь дети — и есть та самая причина, по которой мы встаем по утрам и почему мы делаем какие-то вещи. Работа работой, но дети — самое большое счастье в этом мире», — уверена Пыльд.
Дочь Анита рядом спрашивает, не скучала ли мама по ее постоянным пению, танцам и кружениям по комнате. «Ты это спрашивала и по видеозвонкам постоянно, и я говорила, что да», — отвечает мать дочери.
«Она из тех детей, которые не дают и секунды покоя и тишины. В первый день было даже хорошо, тишина и покой, но когда это длится дни напролет, то в доме становится холодно и промозгло», — объясняет Пыльд.
Дочь была вдали от мамы полтора месяца, а сын выдержал всего три недели. «Сын сказал, что так хочет домой. Как я могла сказать "не приходи"»? — говорит Кристийна, отмечая, что когда сын пришел домой, она занималась уборкой и не заметила, как он вошел в комнату.
«Я вскрикнула от удивления, когда он зашел. Затем крепко его обняла. Сын был так счастлив. Он типичный эстонский мужчина, да и пубертатный возраст сейчас такой, что и хорошего слова в адрес матери не услышишь, но воссоединение было таким радостным», — улыбается мама.
Из гаража бабушки и дедушки сделали столовую
С возвращением сына домой возникла другая проблема — где ему питаться в течение дня? В итоге живущие недалеко бабушка и дедушка организовали у себя в гараже столовую на свежем воздухе. «Бабушка готовила еду, а дедушка накрывал на стол в гараже, сын приходил туда и ел. Но дистанцию с ними он соблюдал строго: не меньше двух метров», — рассказывает Кристийна.
С дочерью Кристийна выбиралась гулять в лес в свободные минуты, также соблюдая дистанцию. «Это было очень тяжело для меня, я так ждала, когда ее можно будет снова обнять и прижаться», — говорит Анита, признаваясь, что никогда еще не была так счастлива, как когда вернулась домой.
«Она теперь висит на мне целыми днями, когда я дома, все обнимаемся и целуемся», — смеется Кристийна.
По словам доктора Пыльд, ее семья — не одна такая, члены которой были вынуждены расстаться из-за опасности заболеть. «Во всем мире десятки, если не тысячи матерей, которые до сих пор в такой тяжелой ситуации. Потому что у нас кризис миновал, но во многих странах заболеваемость еще на высоком уровне, люди остаются на передовой линии в борьбе с вирусом», — комментирует Пыльд.
По ее словам, ей страшно, что, когда вирус отступит, люди наводнят отделение экстренной помощи. «Сейчас к нам попадают люди только в опасном для жизни состоянии, но если теперь восстановится докризисная ситуация, то отделение станет вирусной бомбой, потому что у нас нет места, чтобы разместить всех людей в зале ожидания, учитывая правило 2+2», — беспокоится врач.
Объятия бабушек и дедушек откладываются
В День матери Кристийна планирует пойти вместе с семьей в гости к бабушке с дедушкой и посидеть с ними в саду, однако обнимать своих родителей Кристийне пока нельзя, она строго соблюдает правила дистанции. «Лучше перебдеть, чем недобдеть. Вирус еще никуда не исчез на сто процентов, и если ограничения ослабнут, то есть страх новой волны заболеваемости. Речь идет об очень заразном заболевании, которому сопутствует тяжелое повреждение легких, и которое тяжело отступает», — предупреждает доктор Пыльд.
У детей уже есть план на воскресенье. Они хотят разбудить маму утренним кофе, открыткой и тортом, которые они сами приготовили. «Это будет очень особенный День матери», — улыбается Анита.
«Я никогда не была на работе в День матери! По крайней мере я не помню такого. Это такой важный для меня день, важнее чем Рождество!» — признается Пыльд.